Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спикер Сената Митч Макконнелл выступает категорически против репараций

Первые за последнее десятилетие слушания в конгрессе США по вопросу о возможных репарациях потомкам рабов привели к довольно ожесточенным дебатам.

Некоторые из приглашенных дать показания утверждали, что сама возможность подобных репараций ухудшит отношения между представителями разных рас, а другие утверждали, что репарации необходимы для восстановления справедливости.

Ряд потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии, поддерживают идею выплаты репараций.

Однако спикер сената, республиканец Митч Макконнелл уже дал понять, что сенат не одобрит подобной меры.

Подкомитет палаты представителей по вопросам гражданских прав и свобод обнародовал заявление, в котором говорится, что слушания рассмотрят наследие трансатлантической работорговли, как это прошлое влияет на сегодняшнее общество, а также возможные меры для того, чтобы восстановить справедливость.

На слушания подкомитета пришли сотни человек.

Аргументы против репараций

Выступивший с показаниями со стороны республиканцев афро-американский писатель Колман Хьюз сказал во время слушаний, что репарации, по его словам, будут оскорбительны для многих чернокожих американцев, так как это будет выглядеть попыткой повесить ценник на страдания их предков.

"Если мы начнем выплачивать репарации сегодня, то это лишь еще больше расколет страну и затруднит создание политических коалиций, необходимых для разрешения проблем, стоящих перед чернокожими сегодня", - сказал он в конгрессе.

Второй представитель республиканцев, бывший профессиональный футболист НФЛ, афро-американец Берджесс Оуэнс также отверг идею репараций. "То, что некие люди делали с другими людьми 200 лет назад, не имеет к нам никакого отношения - это не вопрос ДНК", - сказал он.

"История нас учит тому, что произошло, и показывает, как далеко нам удалось продвинуться. Разве что мы будем постоянно смотреть в прошлое, и судить друг друга по самым плохим поступкам предков", - добавил он.

Конгрессмен-республиканец Майк Джонсон сказал, что, по его мнению, было бы несправедливо брать деньги из кармана сегодняшнего налогоплательщика для репараций за проступки небольшой группы американцев, живших в далеком прошлом, Его слова были встречены гулом недовольства.

Правообладатель иллюстрации CQ/Getty Images Image caption Актер Дэнни Гловер, чья прабабушка родилась в рабстве, давал показания в конгрессе

Аргументы за репарации

Среди сторонников выплаты репараций потомкам рабов выступил чернокожий актер Дэнни Гловер, по словам которого это поможет восстановить справедливость.

Экономист Джулиан Малво также подчеркнула, что конгресс должен обратить внимание на структурные проблемы и неравенство, с которыми сталкиваются чернокожие американцы.

"Когда от вашего почтового индекса зависит, в какую школу вы будете ходить, когда от почтового индекса зависит, какую еду вы будете есть, - все это отголоски рабовладения, которые игнорирует остальное общество", - сказала она.

Дилемма для демократов

Многие демократы согласны, что после 250 лет рабовладения и серьезной дискриминации по его окончании, нынешнее общество должно как-то ответить за прошлое.

Но, как полагают многие, общество в целом, скорее всего, не воспримет этих аргументов, считая вопросы, связанные с рабовладением и дискриминацией уделом истории.

В результате перед демократами возникла дилемма - должны ли они делать то, что считают справедливым, или же проводить политику, которая вызывает меньше всего разногласий?

Кроме того, как уже сказал спикер Сената Митч Макконнелл, подобный законопроект даже не будет обсуждаться в сенате, так как, по словам спикера, никто из ныне живущих не несет ответственности за грехи прошлого.

Давние дебаты

Вопрос о возможных репарациях обсуждается в США с тех пор, как закончилась Гражданская война.

Многие считают, что речь идет о непосредственной выплате определенной суммы денег потомкам рабов.

Но некоторые экономисты предлагают вместо этого предоставлять дополнительное финансирование школам и больницам, обслуживающим в основном чернокожее население, а также обеспечить достойное преподавание истории рабовладения во всех государственных школах.