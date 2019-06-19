Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Василий Бойко-Великий на XIX Петербургском экономическом форуме в 2015 году

Известный российский бизнесмен Василий Бойко-Великий, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за мошенничество, задержан, подтвердил его адвокат. Предприниматель известен своим молоком и экстравагантными инициативами.

Что узнали СМИ

Первым о задержании Бойко-Великого сообщило издание РБК, ссылаясь на источники в Следственном комитете России и полиции. Один из собеседников издания утверждает, что бизнесмена подозревают в хищении денег из банка "Кредит-экспресс".

У этого банка была отозвана лицензия в мае 2018 года. Причиной ЦБ тогда назвал многочисленные нарушения, которые создали угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. Семья Бойко-Великого контролировала 10% акций этого банка через компанию "Вашъ финансовый попечитель".

По данным РБК, по этому делу прошли обыски в компаниях "Рузское молоко", "Ваш финансовый попечитель" и "Электроника на Пресне", связанных с Бойко.

Что сказал адвокат

Адвокат бизнесмена Алексей Аверьянов поначалу опроверг задержание Бойко-Великого. Он подтверждал только, что его клиента доставили на допрос.

"Задержания не подтверждаю. В настоящий момент идут следственные действия, идет допрос", - говорил он Интерфаксу.

Адвокат уточнял при этом, что возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате.

По его версии, Бойко-Великий не принимал решения, которые следствие считает присвоением денег.

"Формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но он никаких решений не принимал", - говорил адвокат.

Вскоре он все-таки признал задержания: "Не отрицаю, он задержан в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата)".

В разговоре с РИА Новости адвокат добавил, что бизнесмена обвиняют в хищении в 2014 году 500 тысяч долларов со счета в банке "Кредит-экспресс". Виновным он себя не признает.

Кто такой Бойко-Великий

Василий Бойко - известный российский бизнесмен. Совет директоров компании "Ваш финансовый попечитель" он возглавил в 2002 году. Спустя год появилось "Рузское молоко" - завод в Подмосковье производит дорогое молоко, позиционирующееся как натуральное.

Бойко был фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении сельхозугодий для агрохолдинга "Русское молоко". В начале 2007 года его арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Осенью 2008 года он был освобожден под залог.

Обвинение о присвоении земельных долей у жителей Рузского района Московской области было частично снято осенью 2012 года, а в последствии уголовное преследование сошло на нет. Сообщалось, что уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

За это время Бойко прибавил к своей фамилии фамилию матери - Великая.

В прессе бизнесмен упоминался не только в связи с делом о присвоении земель колхозников, но и в связи с экстравагантным поведением Бойко-Великого. В частности, он запрещал своим сотрудникам отмечать 23 февраля и 8 марта, а также требовал убрать из Третьяковской галереи картину "Иван Грозный и его сын Иван", называя ее клеветнической.

Кроме того, он противник штрихкодов - на продукции его холдинга они изображаются зачеркнутыми, но все равно считываются кассовыми аппаратами.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, сейчас Бойко-Великий - основной владелец ОАО "Ваш финансовый попечитель", которому на 33,34% принадлежит АО "Русское молоко", а также является совладельцем ООО "Стройинвест-3". Холдинг "Русское молоко" производит "Рузское молоко".