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Москву призывают к ответу

Редакционные комментарии многих мировых изданий посвящены данным нового доклада Международной следственной группы по расследованию крушения рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области.

Газета New York Times считает, что обвинения в убийстве, предъявленные следователями в среду, очень важны, даже если Россия не будет выдавать подозреваемых и не признает их виновность. Даже если на скамье подсудимых не будет обвиняемых, там будет "ложь Москвы", пишет издание.

Редакция газеты не сомневается, что Москва будет отрицать все обвинений и продолжит вести себя как невинная жертва заговора Запада, полагая, что западные правительства пошумят-пошумят, а потом вернутся к ведению бизнеса с Россией.

По мнению NYT так быть не должно, ведь на этот раз речь идет не о каких-то политических махинациях, а об убийстве в процессе грязной войны. Газета считает, что справедливым ответом всех законопослушных наций был бы открытый процесс над обвиняемыми.

Британская Times в своем редакционном комментарии на ту же тему пишет, что Москва воспользуется правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы пресечь любую попытку создать международный трибунал по делу MH17.

Президент Путин, похоже, стремится к улучшению отношений России с Западом и частичному ослаблению санкций, некоторые из которых были введены в качестве наказания за действия России на Украине. Ему следует напомнить, что не стоит надеяться на новую разрядку без раскаяния и принятия ответственности за содеянное, утверждает газета.

По мнению издания, Путин мог бы начать процесс раскаяния и искупления с полного сотрудничества со следствием по делу о крушении лайнера.

Financial Times, которая также посвящает этой теме редакционную статью, отмечает, что если Москва откажется выдать подозреваемых, у международного сообщества не будет другого варианта кроме дальнейшего ужесточения санкций.

Конкуренты Джонсона соревнуются за должность министра финансов в его кабинете

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Сегодня депутаты-консерваторы примут участие в двух финальных турах голосования по кандидатурам на пост главы партии.

К утру четверга в бюллетенях будет четыре имени, а к вечеру должно остаться только два, из которых и предстоит выбирать уже всем членам партии.

Times рассказывает, что команда лидера гонки Бориса Джонсона в среду тщетно пыталась уговорить аутсайдера списка, министра внутренних дел Саджида Джавида сняться с выборов в пользу бывшего министра иностранных дел, а ныне рядового депутата.

По сведениям газеты, Джавид, как и на предыдущих этапах борьбы за лидерство, отказался. Но газета пишет, что отказ его имеет тактические причины.

Times утверждает, что Джавид хочет получить пост министра финансов (второй по значимости в правительстве страны) и по его расчетам, чем позже он откажется от конкуренции и призовет своих сторонников голосовать за Джонсона, тем выше его шансы получить желанный пост.

Газета отмечает, что стать следующим министром финансов хочет не только Джавид, но также ранее уже снявший свою кандидатуру в пользу Джонсона Мэтт Хэнкок. Есть вероятность, что и не прошедший в третий тур Доминик Рааб, также поддержавший Джонсона после своего поражения, хотел бы занять тот же престижный пост в новом правительстве.

Российские предприниматели не готовы к вечным уголовным рискам

Газета "Ведомости" пишет, что проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес.

Письма с критикой документа в Верховный суд направили крупнейшие объединения российских и зарубежных компаний.

В проекте постановления предложено считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством.

При такой трактовке закона сроки давности по налоговым преступлениям перестанут действовать, предупреждает вице-президент ТПП Вадим Чубаров, что приведет к усилению давления на бизнес и, безусловно, негативно скажется на экономической активности.

Сейчас срок давности составляет от двух до 10 лет в зависимости от тяжести налогового преступления.

К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, что позволит привлекать людей к уголовной ответственности на протяжении всей их жизни.

В Брюсселе откроется саммит Евросоюза

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Участникам саммита в Брюсселе предстоит обсудить результаты выборов в Европарламент, возможные кандидатуры нового главы ЕС и ситуацию с "брекситом".

Кроме того ожидается, что экономические санкции против России будут вновь продлены. Санкции обычно продлевают без обсуждений, что должно говорить о консенсусе стран Евросоюза в отношении политики Москвы.

Начинается официальный визит главы Китая в Северную Корею

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с двухдневным официальным визитом в Северную Корею.

Си Цзиньпин - первый китайский лидер, посещающий эту страну за последние 14 лет.

В преддверии визита Си Цзиньпин опубликовал статью, в которой напомнил, что две страны не раз "совместно противостояли агрессии иностранных держав".

Помощь Пхеньяну может стать для Китая еще одним рычагом в углубляющемся противостоянии с США.

В Москве пройдет прямая линия Путина

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На российских федеральных телеканалах и радиостанциях в прямом эфире выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Как и в прошлом году, президент России будет разговаривать с главами регионов и членами правительства в режиме реального времени.

Прошлогодние жалобы президенту привели к тому, что проблема мусора переросла в массовые протесты, проблемы с больницами и школами не ушли, но статью об экстремизме смягчили, а жителям Донбасса упростили выдачу российских паспортов.

"Хмурый" отрицает причастность к гибели MH17

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Сергей Дубинский, которого Международная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех главных подозреваемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в июле 2014 года, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием. При этом свою причастность к трагедии он отрицает.

Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", как считает следствие, был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка в поселок Снежное. Именно оттуда, предположительно, был выполнен запуск ракеты, которая уничтожила Boeing 777.

Он категорически отрицает все обвинения в свой адрес. "Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки "Бук"] - это из области даже не фантастики. Это в Кащенко", - заявил Дубинский корреспонденту Би-би-си.

Подробнее здесь: "Хмурый" отрицает причастность к гибели MH17 и не видит смысла сотрудничать со следствием

ООН заявила о причастности Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Хашогги

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Существуют достоверные доказательства причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги наследного принца Мухаммеда бин Салмана и других должностных лиц Саудовской Аравии, говорится в докладе ООН. Организация призывает провести в отношении них международное расследование.

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар опубликовала свой доклад по итогам расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Аньес Каламар по итогам поездки в Турцию пришла к выводу, что саудовский журналист Джамаль Хашогги стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершённого официальными лицами Саудовской Аравии.

Останки Хашогги не были обнаружены, но Каламар заявила, что ей и возглавляемой ею группе экспертов удалось получить доступ к части звукозаписей, сделанных в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в момент убийства и переданных турецким разведывательным службам.

Поможет ли Трампу его "экономическое чудо"?

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Через полтора года Дональд Трамп рассчитывает переизбраться на второй срок, и старт его кампании на этой неделе показал, что успехи крупнейшей в мире экономики останутся главным аргументом в борьбе за право задержаться в Белом доме еще на четыре года.

Экономика - естественный козырь Трампа в свете невысоких рейтингов. "Если экономика не подведет, скорее всего его переизберут", - уверен бывший спикер палаты представителей конгресса США и близкий соратник президента Ньют Гингрич, которого цитирует Reuters.

Подробнее здесь: Поможет ли Трампу "экономическое чудо"?

В Ле Бурже показали будущий европейский истребитель

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Самым ярким экспонатом авиасалона Ле Бурже во Франции стал макет европейского истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System - боевая воздушная система будущего).

Создавать новую машину будут Германия и Франция при участии Испании. Планируется, что новый самолет после 2040 года постепенно заменит истребители Rafale и Eurofighter.

Подробнее здесь: Франция и Германия показали в Ле Бурже истребитель нового поколения

Почему все больше людей отказывается от прививок?

В прошлом веке вакцины спасли десятки миллионов жизней, однако сегодня эксперты во многих странах видят тенденцию к отказу от вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения настолько обеспокоена этой ситуацией, что включила ее в список десяти главных угроз мировому здравоохранению в 2019 году.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале избирательной кампании за переизбрание на второй срок: очередные президентские выборы пройдут в ноябре 2020 года.

Но первый срок не проходил без ляпов.