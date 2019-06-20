Иран заявил, что сбил американский беспилотник. США подтвердили потерю
Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом американском разведывательном беспилотнике, находившемся в воздушном пространстве Ирана.
Государственные СМИ утверждают, что дрон был сбит над южной провинцией Хормозган. Иранские СМИ сообщают, что это был беспилотник RQ-4 Global Hawk. Однако Рейтер со ссылкой на представителя американских военных пишет, что это был беспилотник MQ-4C Triton.
- США отправляют на Ближний Восток еще тысячу солдат
- Кто напал на танкеры в Оманском заливе? США показали видео с места событий
Американские военные сначала не подтвердили потерю летательного аппарата. Представитель Центрального командования Билл Урбан заявил, что над иранской территорией беспилотников не было.
Но затем Ассошиэйтед пресс и Рейтер сообщили со ссылкой на источники в Пентагоне, что американский дрон был сбит, но он находился в международном воздушном пространстве. Представитель американских военных сообщил Рейтер, что сбитый дрон принадлежал ВМФ США,
Инцидент произошел на фоне растущей напряженности между США и Ираном.
Ранее Вашингтон сообщил об отправке еще тысячи военных в регион. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн заявил, что эта мера является ответом на враждебные действия иранских сил.
Вашингтон обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Иран называет американские обвинения беспочвенными.
Месяц назад Пентагон направил в этот регион 1500 солдат. Этот шаг также объяснялся эскалацией напряженности в отношениях с Ираном.
Иран заявил в понедельник, что более не намерен выполнять условия договора 2015 года в части, касающейся иранских ядерных разработок. Тегеран предупредил, что к 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные в договоре.
Иран объясняет возобновление своей ядерной программы усилившимися экономическими санкциями США, вышедшими из договора в прошлом году.
Район, над которым, как утверждает Тегеран, был сбит беспилотник, находится рядом с Ормузским проливом, который активно используется для транспортировки нефти.