Кучеров стал самым ценным игроком НХЛ. До него это удалось лишь трем россиянам

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Никита Кучеров был признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги регулярного сезона

Российский хоккеист Никита Кучеров был признан самым ценным игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) регулярного сезона, получив приз "Харт Трофи" за наибольший вклад в успехи команды.

Кучеров выступает за команду "Тампа-Бэй Лайтнинг". Его одноклубник Андрей Василевский был награжден призом лучшему вратарю "Везина Трофи". Церемония вручения наград НХЛ прошла в Лас-Вегасе.

До Кучерова почетный в НХЛ приз получали лишь трое российских хоккеистов - Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009 и 2013) и Евгений Малкин (2012).

Всего Кучеров получил три индивидуальных награды. Помимо приза лучшему игроку он получил "Арт Росс Трофи" (лучший бомбардир регулярного сезона) и "Тед Линдсей Эворд" (самый ценный игрок по версии профсоюза игроков НХЛ). До него все три награды одновременно из россиян получали Овечкин в 2008 году и Малкин в 2009 году.

В прошедшем сезоне 2018/19 хоккеист набрал 128 очков (41 гол и 87 голевых пасов), превзойдя рекорд среди россиян по этому показателю, установленный Александром Могильным в сезоне 1992/93 (127 очков).

В своей благодарственной речи Кучеров пообещал не останавливаться на достигнутом. "[В играх] я пытался сохранять спокойствие. Я думал лишь о том, чтобы выигрывать для команды, помогать команде получать больше очков, не только самому... Конечно, здорово [быть самым ценным игроком в Лиге], но главное - это, конечно, выиграть Кубок Стэнли. Все эти индивидуальные награды - это замечательно, но главное для меня - это Кубок Стэнли", - сказал он.

Андрей Василевский был солидарен со своим товарищем по команде. "Моей главной целью остается Кубок Стэнли, - сказал вратарь, получив "Везину Трофи". - "Везина" - это, конечно, тоже неплохо. Я очень счастлив, что получил его. Но, конечно же, главная моя цель - Кубок Стэнли".

До Василевского единственным российским вратарем, награжденным этим призом, был Сергей Бобровский из "Коламбус Блю Джекетс" (в 2013 и 2017 году).

Команде "Тампа-Бэй Лайтнинг", за которую выступают Кучеров и Василевский, не было равных в регулярном сезоне. Она стала его победителем, завоевав "Президентский кубок", но вылетела в первом же круге плей-офф, проиграв "Коламбус Блю Джекетс" в четырех матчах. Кучеров набрал лишь два очка, отдав два результативных паса, а коэффициент надежности Василевского упал с 2.40 в регулярном сезоне до 3.83 в плей-офф.

Кубок Стэнли в этом году впервые в истории достался команде "Сент-Луис Блюз", за которую играют российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.