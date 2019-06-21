В РПЦ предложили больше не освящать оружие массового поражения

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Священнослужителям не следует освящать оружие массового поражения, решили в пятницу на специальной комиссии по церковному праву, о которой рассказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По итогам комиссии был составлен проект документа, который будет регулировать освящение оружия.

"Необходимость в появлении подобного документа была обусловлена новыми реалиями, поскольку "с некоторыми видами вооружений Церковь в принципе не встречалась до ХХ века и скорее даже его второй половины", - рассказал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По его словам "можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно освящаться оружие массового поражения и не личное оружие", - написал епископ в своем Telegram-канале.

Он признал, что по этому вопросу позиция комиссии разошлась с практикой последних лет. Тутунов убежден, что до конца июля документ будет отредактирован и затем направлен на обсуждение. Священнослужитель подчеркнул, что проект не является официальным документом, а лишь представляет собой мнение членов комиссии.

Практика благословения церковью различных видов вооружения в РПЦ распространена. В декабре 2016 года Владивостокская епархия рассказала, что местный священник освятил боевые самолеты Су-25 и военную технику. "Нередко к священникам обращаются для того, чтобы они освятили вооружение: бомбардировщики, боевые ракеты ("Тополь" и "Искандер"), подводные лодки. У нас в требнике даже есть такой обряд как освящение оружия. В данном контексте оружие воспринимается как средство защиты и спасения", - пояснил иерей Максим Самохвалов.

В 2015 году Интерфакс сообщил о случае освящения двух новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 в Ростовской области.

В 1990-х годах появилась традиция перед стартом освящать космические ракеты. В 2013 году Би-би-си побеседовала с настоятелем храма Георгия Победоносца в городе Байконур отцом Сергием, который благословляет каждую космическую экспедицию.