Известный французский диджей Филипп Здар погиб, выпав из окна в Париже

Французский диджей и продюсер Филипп Здар, участник французского хаус-дуэта Cassius погиб, выпав из окна многоэтажки в Париже. О смерти 50-летнего диджея сообщил его агент. Здар был влиятельным электронным продюсером, работавшим со множеством известных музыкантов.

"Он случайно выпал из окна верхнего этажа здания в Париже", - сообщил журналистам агент музыканта Себастьен Фарран. Деталей гибели артиста агент не сообщил.

Филипп Сербонеши, работавший под псевдонимом Филипп Здар, был прежде всего известен как участник дуэта Cassius. В течение своей карьеры Здар и его партнер по дуэту Юбер Блан-Франкард работали с целой плеядой влиятельных электронных и поп-музыкантов.

В 1980-х Здар работал на звукозаписывающей студии и сошелся с сыном ее креативного директора Доминика Блан-Франкарда, Юбером.

Здар и Юбер Блан-Франкард начали работать вместе в 1993 году. Одной из первых их работ был продакшн треков одного из самых заметных на тот момент французских рэперов, MC Solaar.

В конце 1990-х годов дуэт Cassius стал обретать мировую известность на волне успеха французской электронной музыки. Cassius ставили в один ряд с такими проектами, как Air и Daft Punk. Их звучание сочетало в себе эйсид-хаус и диско.

В 1999-м Cassius выпустили свой самый коммерчески успешный сингл, Cassius 1999, построенный на сэмпле из диско-хита Донны Саммер If it Hurts Just a Little. Пластинка поднялась до седьмого места в британских чартах. Этот коммерческий успех дуэт так и не повторил, однако после него и Здар, и Франкард продолжили успешную продюсерскую карьеру. В записи альбома Cassius 2006 года приняли участие Фарелл Уильямс и певица Cat Power.

В 2010 году Здар получил "Грэмми" как продюсер альбома инди-поп группы Phoenix, взлетевшего до четвертого места в чартах.

Здар и Франкард работали над альбомами и песнями Beastie Boys, Franz Ferdinand, The Rapture, Chromeo и многих других. Здар был одним из продюсеров альбома A Bath Full of Ecstasy группы Hot Chip, который выйдет 21 июня.

Можно сказать, что Здар состоялся как продюсер еще до дуэта Cassius. Проект Motorbass, созданный им вместе с продюсером Этьеном де Креси, журнал NME называет "отправной точной французского танцевального движения". Вышедший в 1996 году альбом Pansoul обозреватели журнала включили в "сотню потерянных альбомов, о которых должен знать каждый". Журнал Spin назвал пластинку самым важным альбомом во французской хаус-музыке.

Известные музыканты и диджеи, в том числе работавшие со Здаром, выражают соболезнования в "Твиттере".

"Без Здара не было бы современной электронной танцевальной музыки"