Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган

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Умер основной владелец банка "Уралсиб" и один из богатейших бизнесменов России Владимир Коган. Ему было 56 лет.

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении на сайте банка.

В июне 2018 года в "Уралсибе" сообщали, что Коган перенес инсульт. После этого в СМИ появлялись сообщения о том, что он находится в коме. В банке заявляли, что бизнесмен проходит реабилитацию после перенесенного инсульта, и угрозы его жизни или тенденции к ухудшению здоровья нет.

Коган получил контрольный пакет банка "Уралсиб" (81,8%) в 2015 году, победив в конкурсе ЦБ на выбор санатора для финорганизации. Прежний владелец "Уралсиба" Николай Цветков после санации сохранил миноритарную долю - 11,34%.

Согласно данным "Интерфакс-ЦЭА", по итогам I квартала 2019 года "Уралсиб" занимал 19 место среди российских банков.

В 2018 году Коган впервые стал долларовым миллиардером по версии журнала Forbes. Журнал оценил его состояние в 1,1 млрд долларов. В 2019 году, по оценкам Forbes, состояние Когана составляло 750 млн долларов.

Коган начинал бизнес в 1990-е годы в Петербурге. Сначала он владел торговой компанией, а потом стал акционером петербургского Промстройбанка, кредитовавшего промышленность. Небольшой пакет банка - меньше 1% - принадлежал Владимиру Путину, возглавлявшему тогда комитет мэрии Петербурга по внешним связям.

Вместе с бизнесменом Олегом Дерипаской Коган участвовал в корпоративном конфликте вокруг группы "Илим", который в прессе называли "лесной войной". Он закончился мировым соглашением в 2004 году.

К середине 2000-х Коган распродал активы и устроился в министерство регионального развития, где отвечал за строительство "дамбы Путина" - комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений. В этот период Когана часто упоминали в прессе как "самого богатого чиновника".

В 2010 году Коган вернулся в бизнес. Его компания купила у структур Дерипаски Афинский НПЗ.

По данным Forbes, Коган еще в 1990-е годы подружился с Алексеем Кудриным, Дмитрием Козаком и Сергеем Нарышкиным, которые впоследствии стали ключевыми фигурами команды Путина.