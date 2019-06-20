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Президент России Владимир Путин высказался против либерализации статей уголовного кодекса за незаконный оборот наркотиков. После закрытия дела журналиста Ивана Голунова о либерализации антинаркотического законодательства просили академики РАН, вопрос также обсуждался в Госдуме и Совете Федерации.

Путин выступил против послаблений антинаркотических статей УК в ходе ежегодной "прямой линии".

"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика, - сказал Путин. - Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может".

При этом Путин признал, что четверть заключенных в России отбывают срок по наркотическим статьям. "Более того, от всего количества тюремного населения, условно говоря, 26% сидельцев - это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков - наркотических средств и прекурсоров", - сказал президент России.

О возможной либерализации антинаркотического законодательства Путина спросила ведущая после того, как он ответил на вопрос учредительницы фонда помощи хосписам "Вера" Анны (Нюты) Федермессер. Та просила решить вопрос с неправомерным уголовным преследованием врачей за применение наркосодержащих препаратов при обезболивании. Путин в ответ распорядился подготовить предложения по этой теме.

Путин также прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, который в начале июня был задержан в центре Москвы. В полиции тогда заявили, что у него в рюкзаке и дома были найдены наркотики и электронные весы. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело Голунова закрыто и все обвинения с журналиста сняты "из-за недоказанности его причастности к совершению преступления". Ни на одном из предметов, изъятых в квартире Голунова, не обнаружили его отпечатков, а на смывах рук и срезах ногтей журналиста не нашли следов наркотиков.

Сотрудников полиции, занимавшихся его делом, отстранили от работы, а главу УВД ЗАО, где было возбуждено дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками управления МВД по Москве уволили.

"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, - сказал Путин. - Чтобы ради отчетности и ради "галок" людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с журналистом, о котором вы упомянули".

"Кстати говоря, за это были и генералы уволены. Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию", - добавил он.

Как в России предлагали менять антинаркотические законы

Депутаты думской рабочей группы по совершенствованию антинаркотического законодательства планировали внести до конца весенней сессии (до 28 июля) законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Об этом "Дождю" говорил руководитель группы, единоросс Николай Брыкин.

Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников заявил телеканалу, что "вопиющее" дело Голунова может ускорить рассмотрение этого законопроекта в Госдуме.

Об этом законопроекте Русская служба Би-би-си писала в феврале этого года. В нем предлагается внести изменения в части 2 и 3 статьи 228 уголовного кодекса (приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах без цели сбыта).

В частности, в нем предлагается перевести статью об употреблении без сбыта из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести и установить наказание по ней от двух до пяти лет лишения свободы (сейчас - от трех до десяти лет).

По части 3 статьи 228 (те же действия в особо крупном размере) предлагается установить наказание от пяти до 15 лет лишения свободы (сейчас - от 10 до 15 лет).

Также в документе есть предложение внести изменения в статью 398 уголовно-процессуального кодекса (отсрочка исполнения приговора) и дать осужденным по части 2 статьи 228 возможность отсрочки наказания, чтобы пройти "курс лечения от наркомании" и реабилитацию. Сейчас эта возможность доступна только для осужденных по части 1 этой статьи. Законопроект получил положительные отзывы от МВД, генпрокуратуры и Верховного суда.

Письмо академиков

13 июня академик РАН и бывший российский министр здравоохранения Андрей Воробьев отправил письмо Владимиру Путину, в котором потребовал пересмотреть все уголовные дела по "наркотическим" статьям 228, 228.1 (сбыт) и 229 УК (хищение или вымогательство наркотических средств).

"Почти треть всех заключенных в РФ осуждены и отбывают срок по "наркотическим статьям". Сейчас, когда один из них - Иван Голунов - освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осуждён, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?" - говорилось в письме Воробьева.

18 июня на сайте академического "Клуба 1 июля" (сообщество академиков, не согласных с реформированием РАН) появилось письмо с аналогичным призывом. Его подписали 14 академиков, 21 член-корреспондент и шестеро профессоров РАН.

"Поддерживаем письмо академика А.И.Воробьева к руководству РФ, призывающее пересмотреть все уголовные дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК и радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками. Только в этом случае будет возможно наладить эффективную борьбу с одной из самых страшных общественных угроз - распространением наркотиков - и ограничить злоупотребления в этой области", - говорилось в письме.