Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Возле здания парламента происходят стычки демонстрнтов с полицией

В Тбилиси участники митинга с требованием отставки членов правительства и глав силовых ведомств попытались прорваться в здание парламента. Между участниками акции и сотрудниками полиции произошли стычки.

Как сообщают грузинские СМИ, во дворе парламента появились бойцы спецназа и спецтехника. Прибывший на место глава МВД Грузии Георгий Гахария призвал участников митинга прекратить незаконные действие и насилие.

"В первую очередь, я призываю каждого гражданина, который стоит на площади и, может быть, выражает справедливый протест, однозначно подчиниться требованиям полиции. То, что тут происходит, называется штурмом государственных институтов", - заявил он журналистам.

По мнению Гахария, беспорядки организованы "определенными политическими силами, пытающимися ввергнуть страну в катастрофу". При этом он выразил готовность уйти в отставку, как того требуют протестующие, "если будет такая необходимость".

В здание пароамента вечером в четверг также прибыл премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

В четверг оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и руководителя СГБ Вахтанга Гомелаури, которые, по их мнению, должны нести ответственность за произошедший инцидент.

Позже было принято решение о завершении работы генассамблеи и отъезде российской делегации. Она отправилась в гостиницу, а оттуда - в аэропорт Тбилиси, после чего покинула территорию Грузии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У здания грузинского парламента собралось более 5 тысяч человек

С чего все началось?

Гаврилов в четверг открыл сессию генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), которая впервые проходила в Грузии. Российский депутат и президент МАП открыл заседание, сидя в кресле председателя парламента.

Оппозиционные депутаты из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" с самого начала отказались от участия в сессии с российскими делегатами.

Во время перерыва, объявленного в ходе сессии в четверг, они двинулись к парламентской трибуне, потребовав вывести российских депутатов из здания законодательного органа страны.

"Если государство не защищает нашу страну от российских оккупантов, то мы, как минимум, защитим этот зал [заседаний]. Это мероприятие не состоится с участием российских делегатов", - заявила депутат от Европейской Грузии Елена Хоштария с трибуны.

По словам представителей оппозиции, Гаврилов признает отколовшиеся от Грузии регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и принимал участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии, и грузинские власти не должны были пускать его в Грузию.

Сам Гаврилов говорит, что участия в боевых действиях не принимал. При этом российский депутат ранее в интервью телекомпании Рустави-2 заявил, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и надо выстраивать отношения, исходя из этих реалий.

Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года после августовской войны и признания Россией Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами.

Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии, оккупированной Россией.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Акции протеста продолжались весь день

Кто виноват?

Возмущение по поводу происходящего в грузинском парламенте выразили не только оппозиционные депутаты, но и представители правящей партии и властей.

"Очень тяжело видеть депутата страны оккупанта у главной трибуны высшего законодательного органа Грузии! Этот факт наносит ущерб нашей идее свободы, вредит грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и обращаюсь к организаторам - незамедлительно объяснить обществу причины того, что произошло и жестко отреагировать на случившееся!" - говорится в заявлении премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе.

Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, которого критики властей называют единоличным правителем Грузии, в своем заявлении назвал недопустимым ведение какого-го то форума в парламенте Грузии под руководством представителя страны-окупанта.

"Я уже поговорил с председателем парламента и выразил свою жесткую позицию и, конечно, моя рекомендация была незамедлительно прервать заседание, - заявил Иванишвили.

Представители правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была допущена ошибка службой протокола.

26-ая сессия Межпарламентской ассамблеи православия проходила в Тбилиси впервые. В ней принимали участие доколо 100 участников из более чем 20 стран, в том числе и России.