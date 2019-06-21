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Политологи об итогах общения Путина с народом

Газета "Ведомости" публикует мнения российских политологов о прошедшей в четверг "Прямой линии" президента России.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин объясняет, что у "Прямой линии" две задачи: настройка системы госуправления и уточнение проблемного поля, уровень чувствительности общества к различным решениям. Также "Прямая линия" может быть площадкой для объявления о важных решениях

Доцент Высшей школы экономики Александр Кынев считает, что это была крайне странная прямая линия, в которой власть вроде показала, что она в курсе происходящего и всё понимает, но при этом ничего менять не собирается.

Все затронутые проблемы остались подвешенными, ответа никто не получил, и это напоминает ситуацию с августовским обращением президента по поводу пенсионной реформы в прошлом году. Тогда были большие ожидания, а на финише выяснилось, что реальных послаблений нет, есть только косметические поправки.

Политолог Аббас Галлямов сказал изданию, что президент провел эффективное шоу в рамках ставшей уже традиционной парадигмы "ручного управления". Мероприятие было неплохо организовано и сам Путин продемонстрировал хорошую форму.

Проблема только в том, что сама по себе парадигма эта все меньше соответствует общественному запросу. Люди все больше понимают, что ручное управление себя исчерпало - в рамках этой модели на одну решенную проблему приходится 10 новых нерешенных, - а значит, нужны какие-то системные шаги по изменению самой политической модели.

Премьер-министр Малайзии не верит в виновность России

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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, комментируя заявления Международной следственной группы по расследованию крушения рейса МН17 в июле 2014 года на востоке Украины заявил, что Россию назначили козлом отпущения.

Слова политика цитирует британская газета I. Мохамад также обвинил следствие в предвзятости.

Отвечая на вопрос о новых выводах следствия, премьер-министр Малайзии сказал: "Мы очень недовольны, потому что с самого начала это было политическим делом: как сделать Россию виновной в произошедшем. Еще до начала расследования уже было сказано: Россия. Теперь говорится, что есть доказательства. Нам очень трудно это принять".

Мохамад считает, что находки следствия основаны на слухах и сожалеет, что Россия не участвовала в расследовании.

Слова премьер-министра противоречат заявлению прокурора Малайзии, представляющего страну в Международной следственной группе, который ранее говорил, что доказательства основаны на серьезных расследованиях, в том числе юридических.

ЕС не стремится признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта

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"Ведомости" пишут, что Европейский совет готов рассмотреть вопрос о том, чтобы не признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран-членов ЕС.

Выдача российских паспортов жителям контролируемых пророссийскими сепаратистами районов на востоке Украины нарушает минские соглашения, считают в ЕС. Европейский совет призвал срочно возобновить переговоры для выполнения условий соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами конфликта.

Протесты в Тбилиси продолжатся

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Начавшиеся в четверг в Тбилиси протесты продолжатся и в пятницу.

Вечером в четверг на площади перед зданием грузинского парламента собрались около 10 тысяч человек, возмущенных тем, что депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов обратился к участникам проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Протестующие сумели прорвать полицейское оцепление и попытались ворваться в здание парламента. Полиции удалось рассеять толпу лишь глубокой ночью, с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль. Сообщается о десятках пострадавших.

В ночь на пятницу лидеры оппозиционных партий Грузии провели собрание, посвященное сложившейся ситуации, по окончании которого сообщили журналистам, что акция протеста у здания парламента будет продолжена.

"Акция будет исключительно мирной и начнется в 19 часов. После произошедшего уже невозможно будет остановить процесс", - заявил один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.

В Брюсселе продолжится саммит Евросоюза

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Во второй, заключительный день саммита ЕС его участникам предстоит обсудить результаты выборов в Европарламент, возможные кандидатуры нового главы ЕС и ситуацию с "брекситом".

В первый день саммита, как и ожидалось, экономические санкции против России были вновь продлены еще на полгода.

Продолжится официальный визит главы Китая в Северную Корею

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Председатель КНР Си Цзиньпин второй день находится с официальным визитом в Северную Корею.

Си Цзиньпин - первый китайский лидер, посещающий эту страну за последние 14 лет.

В преддверии визита Си Цзиньпин опубликовал статью, в которой напомнил, что две страны не раз "совместно противостояли агрессии иностранных держав".

Помощь Пхеньяну может стать для Китая еще одним рычагом в углубляющемся противостоянии с США.

"Прямая линия-2019": о чем спрашивали Путина

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Отсутствие больших новостей, покровительственный тон по отношению к чиновникам - так прошел очередной четырехчасовой сеанс общения Владимира Путина с населением. И даже вопросы на проблемные темы задавали не совсем "простые" россияне.

Би-би-си рассказывает о том, что было характерно для этой "линии" - и кто были те таинственные люди, которые задавали вопросы Владимиру Путину.

Путин против либерализации антинаркотических статей УК

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Президент России Владимир Путин высказался против либерализации статей уголовного кодекса за незаконный оборот наркотиков. После закрытия дела журналиста Ивана Голунова о либерализации антинаркотического законодательства просили академики РАН, вопрос также обсуждался в Госдуме и Совете Федерации.

"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика, - сказал Путин. - Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может".

Подробнее здесь: Путин выступил против либерализации антинаркотических статей УК

В финал выборов лидера тори вышли Борис Джонсон и Джереми Хант

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В финал выборов лидера Консервативной партии Британии, которому предстоит стать премьер-министром, вышли бывший и нынешний министры иностранных дел, Борис Джонсон и Джереми Хант.

В четверг в последнем туре голосования в парламентской фракции депутаты-тори отсеяли бывшего соратника Бориса Джонсона по кампании за выход из Евросоюза перед референдумом 2016 года, министра окружающей среды Майкла Гоува. Он проиграл Джереми Ханту всего 2 голоса: 75 против 77.

Борис Джонсон собрал 160 голосов. До финального тура на выборах лидера Консервативной партии голосовала только парламентская фракция тори, а она насчитывает 313 человек.

Теперь выбирать лидера из оставшихся двоих кандидатов будут все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии, голосуя по почте.

Победитель выборов сменит Мэй на посту премьер-министра. Это, по планам Консервативной партии, произойдет примерно 22-25 июля.

Подробнее здесь: В финальной схватке за пост лидера Британии сойдутся Борис Джонсон и Джереми Хант

Филарет провозгласил возрождение УПЦ КП, а себя - ее патриархом

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Бывший глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет провозгласил возрождение этой церкви, а себя - ее патриархом.

В декабре прошлого года УПЦ КП заявила о своем самороспуске и вливании в новую церковь - Православную церковь Украины (ПЦУ), которая позже получила томос об автокефалии (грамоту о признании) от Константинопольского патриархата.

Фактически это означает, что на Украине будут одновременно существовать церковь Московского патриархата, находящаяся в духовном единстве с РПЦ; ПЦУ, которую признает только церковь Вселенского патриархата; и УПЦ КП, которую не признает вообще никто.

Виктор Медведчук о Путине и Крыме

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Виктор Медведчук, самый известный пророссийский политик на Украине, экс-глава администрации Леонида Кучмы и участник переговоров по обмену военнопленными, в интервью Би-би-си рассказал, что называет при Путине Крым украинским, что просил российского президента об освобождении захваченных в Керченском проливе моряков и что почти договорился об освобождении Олега Сенцова.

"У нас много друзей на Украине", - отвечал в 2017 году Владимир Путин на вопрос о своем куме Викторе Медведчуке, называя его "украинским националистом".

Однако на Украине экс-глава администрации Леониды Кучмы - чуть ли не единственный публичный политик, открыто выражающий пророссийскую позицию, отказывающийся называть Россию страной-агрессором и не скрывающий своих частых и очень тесных контактов с Кремлем.

Он известен как сторонник непопулярной в украинском обществе идеи федерализации, а в бытность работы в администрации президента прославился как сильный интриган и "князь тьмы и темников" - именно при нем широкое распространение получил термин, обозначающий письменные указания СМИ от чиновников.

В России в последние годы он стал известен как человек, который договорился об обмене Надежды Савченко на плененных в Донбассе россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева - Киев называл их действующими военными российских Вооруженных сил, в Москве утверждали, что незадолго до выезда в Донбасс они оба уволились в запас.

Би-би-си встретилась с Виктором Медведчуком в его офисе в Киеве и расспросила его о том, как будет развиваться мирный процесс в Донбассе при президенте Зеленском, каковы шансы на освобождение украинцев, находящихся в заключении на территории Донбасса и в России, и как Владимир Путин стал крестным отцом его дочери.

Подробнее здесь:Виктор Медведчук: Крым - территория Украины, и Путин знает мою позицию

Среди вопросов Путину во время "Прямой линии" были довольно острые.

Как правило, неудобные вопросы президенту приходили по смс, которые всплывали во время трансляции и на плазменных экранах в студии.