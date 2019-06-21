Насилие и русофобия. За что чиновники хотят запретить компьютерные игры?

Правообладатель иллюстрации KefkaProduction/YouTube Image caption Минобороны РФ назвало Metal Gear проектом американских спецслужб

Серия компьютерных игр Metal Gear, созданная японским геймдизайнером Хидэо Кодзимой, является проектом американских спецслужб, а ее цель - манипулировать сознанием молодежи, следует из слов замглавы российского минобороны Андрея Картаполова.

"В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и прежде всего молодежи", - сказал он, выступая 20 июня на круглом столе в Госдуме (цитата по Интерфаксу).

По его словам, "осуществляется ряд программ, направленный на формирование у молодежи активной протестной активности и недовольства властями страны".

О чем речь?

Metal Gear - название серии компьютерных игр в жанре стелс-экшн (нужно достигать игровых целей таким образом, чтобы персонаж игрока оставался незамеченным для врагов). Создателем игры является известный японский геймдизайнер Хидэо Кодзима.

"Эхо Рунета" - один из проектов Global Voices, международной некоммерческой организации писателей, активистов и блогеров. Согласно информации на сайте проекта, цель "Эха Рунета" - стать ведущим источником объективной, полной и ценной информации о российском Интернете".

Что Картаполов имел в виду под "Графикой", остается неясным.

Русская служба Би-би-си рассказывает, какие еще компьютерные игры становились объектом критики российских чиновников.

Насилие в Minecraft

В мае депутат красноярского парламента Владимир Рейнгардт предложил запретить популярный строительный симулятор Minecraft. По его словам, в игре пропагандируется насилие, а это, в свою очередь, у детей гиперактивность.

"Я позавчера приехал из Нижнеингашского района. Зашел в библиотеку, сидят дети. Я им говорю: "Зачем пришли в библиотеку?" - Отвечают: "Книжки взять". И все сидят с телефонами. Я спросил, что они там смотрят, говорят, что игры закачали. А какие — молчат. Спрашиваю: "Майнкрафт"?" — "Да, "Майнкрафт". Вы понимаете, вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре "Майнкрафт"? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность", - приводило слова политика красноярское издание "Дела".

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После этого 15-летний школьнк создал во "ВКонтакте" петицию с требованием уволить Рейнгардта. Ее подписали почти 50 тысяч человек.

"Где он увидел насилие в Майнкрафт? Не понятно. Понятно лишь одно, этот человек уже сам не знает, что говорит. Просим поддержать данную петицию, если считаете, что Майнкрафт НИКТО и НИКОГДА не должен запрещать! Восстановим здравый смысл, пока это не поздно!", - говорится в петиции (орфография сохранена).

Позже пресс-секретарь заксобрания Владимир Корецкий пояснил журналистам, что Рейнгардт оговорился и на самом деле имел в виду не Minecraft, а другую популярную игру - Warcraft.

Однако в начале июня красноярский депутат от ЛДПР Александр Глисков обратил внимание, что дети, которых Рейнгардт увидел в библиотеке, были с телефонами, а Warcraft на смартфоны не устанавливается.

"Подарил депутату Рейнгардту руководство по игре Minecraft. Предложил ему ознакомиться этой вполне безобидной игрой и вообще разобраться, какую игру он хотел запретить. Прошла информация, что не Minecraft, а Warcraft. Но речь шла о том, что игру он видел на смартфонах, а Warcraft на смартфоны не ставится", - приводит его слова РИА Новости.

Русофобия в Metro Exodus

В середине февраля состоялся релиз украинской игры в жанре шутер Metro Exodus, действие которой разворачивается на терртоирии постапокалиптической России. На уровне "Тайга" в игре можно получить достижение "Декоммунизация" за разрушение статуи Ленина.

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Спустя несколько дней после релиза игру раскритиковали российские коммунисты. Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко обвинил создателей игры в антикоммунизме и русофобии.

"Там [на Украине] давно нет такого понятия, как здравый смысл, возобладает животный антикоммунизм и русофобия. А какую форму примет сегодня, завтра или ближе к выборам творчество не совсем здоровых людей, остается только догадываться. Когда власти поддерживают русофобские, антикоммунистические настроения, развязаны репрессионные действия в отношении коммунистических и левых партий и у власти откровенные нацисты, то это все похоже на Германию 30-х годов", - заявил он изданию "Политика сегодня".

Экстремизм в Call of Duty

В январе 2010 года депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил внести один из самых популярных в мире шутеров Call of Duty в список экстремистских материалов.

Он заявил, что в игре много "детализированных сцен насилия", а на одном из ее уровней игрок может принять участие в "уничтожении пассажиров российского аэропорта и убийстве сотрудников спецназа ФСБ".

Депутат не уточнил, хочет ли он внести в список экстремистских материлов всю серию Call of Duty или отдельную игру. Исходя из его слов, можно предположить, что его возмутил эпизод из Modern Warfare 2 - шестой игре в серии.

В ней есть миссия No Russian, действие которой разворачивается в московском аэропорту. В ней геймеру достается роль американского солдата, внедренного в группировку террористов, которые расстреливают пассажиров.

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Миссия No Russian вызвала спорную реакцию не только в России. Так, в Британии депутат от Лейбористской партии Кит Ваз посчитал ее чрезмерно жестокой.

"Отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям"

Представители российских властей неоднократно выступают с критикой компьютерных игр. Так, в 2016 году глава минкультуры Владимир Мединский заявил, что комьютерные игры - "вещь исключительно вредная" - и он лично запрещает своим детям в них играть.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в марте этого года раскритиковал компьютерные игры иностранного производства за их недостоверность. "Когда некоторые игры смотришь - кстати, не наши я имею в виду, [а] иностранные на всякие исторические сюжеты, - просто поражаешься [как интерпретируется история]", - приводило его слова РИА Новости.

Компьютерные игры также неоднократно подвергались критике из-за насильственных сюжетов.

После трагедии в Керчи осенью 2018 года, когда студент Владислав Росляков застрелил 20 человек в Керченском политехническом колледже, сенатор Елена Мизулина заявила, что обстоятельства шутингов в России и за рубежом свидетельствуют о том, что "все нападавшие увлекались компьютерными играми, содержащими сцены насилия".

"Там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям", - заявила она и предложила ужесточить законодательство, чтобы защитить детей от "насильственной информации".