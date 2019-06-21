В индийском Ченнаи с населением 9 млн закончилась вода. Что там происходит?

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В Ченнаи - шестом по величине городе Индии с населением более 9 млн человек - вот уже несколько недель катастрофически не хватает воды. Жизнь в мегаполисе практически замерла: многие бюджетные учреждения, а также кафе, рестораны и гостиницы были вынуждены закрыться.

Городские службы были вынуждены сократить нормальное водоснабжение на 40%. Кондиционеры по всему городу отключены, больницы не справляются с притоком пациентов, многие компании отправили персонал по домам.

Глава местной ассоциации работников IT-сферы Винот Калигай подтвердил Би-би-си, что сотрудники компьютерных фирм по возможности работают из дома, однако это не слишком помогает ситуации.

"Дома ведь вода тоже заканчивается - так что же нам делать?" - разводит руками он.

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Аномальная жара, начавшаяся в Индии еще в середине мая, привела к масштабной засухе, жертвами которой уже стали несколько десятков человек.

10 июня в столице страны Нью-Дели был установлен новый температурный рекорд месяца - 48 градусов Цельсия в тени. За несколько дней до этого в городе Чуру на северо-западе Индии столбик термометра поднялся выше 50 градусов.

При этом из-за глобальных изменений климата сезоны дождей с каждым годом становятся все менее обильными и продолжительными.

Острый дефицит питьевой воды угрожает и другим мегаполисам по всему миру, включая Москву, Пекин, Стамбул, Лондон и Токио. В прошлом году первым современным крупным городом мира, где запасы пресной воды фактически иссякли, стал южноафриканский Кейптаун.

Битва за воду

Жители Ченнаи ежедневно проводят по несколько часов под палящим солнцем в ожидании цистерн с питьевой водой, которую власти страны привозят из отдаленных регионов штата.

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Более зажиточные горожане покупают воду у частников, однако это слишком дорого для обитателей городских трущоб, где проживает почти миллион человек. Как рассказал Си-эн-эн один из местных жителей, там вынуждены обходиться 30-40 литрами в день на всю семью.

Для сравнения, средняя американская семья потребляет в день примерно в 30-35 раз больше воды.

В городе растет напряженность. Поступают сообщения о нападениях на людей, несущих домой сосуды с водой, и о перехвате автомобилей, везущих цистерны.

Городские власти пытаются искать альтернативные источники воды - например, откачивать ее из местных подземных шахт. Однако и те уже почти полностью пересохли, поскольку из-за засухи сильно упал уровень грунтовых вод.

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Однако правительство страны не предпринимает особых усилий для предотвращения полномасштабной гуманитарной катастрофы, надеясь на скорый сезон дождей.

Один из федеральных чиновников так и заявил в интервью Би-би-си: "В этой ситуации спасти Ченнаи может только дождь". А верховный министр штата заявил, что кризисную ситуацию непропорционально раздувают журналисты.

При этом эксперты указывают, что аналогичная ситуация может сложиться почти в любом крупном городе Индии. На сегодняшний день недостаток воды в той или иной степени в стране испытывают около 600 млн человек.

Дома доступ к питьевой воде есть только у каждой четвертой семьи.