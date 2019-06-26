Сестрам Хачатурян продлили запрет видеться друг с другом

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Басманный суд Москвы продлил меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Согласно наложенным судом ограничениям, они не смогут выходить из дома после девяти вечера, пользоваться средствами связи и видеться друг с другом до 28 июля.

"Запрет определенных действий" - новая мера пресечения, указ о введении которой в уголовно-процессуальный кодекс был подписан президентом России в апреле 2018 года.

14 июня сестрам было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В нем указано, что действия девушек были спровоцированы отцом, применявшим к ним физическое и сексуальное насилие. Однако квалификация дела осталась прежней - сестрам вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п."ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По этой статье им грозит от 8 до 20 лет колонии.

Адвокаты девушек с сохранением квалификации не согласны. 18 июня они направили жалобы на обвинительное заключение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Защитники настаивают, что сестры совершили убийство в рамках необходимой обороны - от продолжавшегося многие годы насилия - и призывают прекратить уголовное дело или, как минимум, переквалифицировать статью обвинения.

Поддержка

На прошлой неделе у здания СКР в Москве прошли пикеты в поддержку сестер Хачатурян. Их участники требовали не только оправдать девушек или изменить вменяемую им статью, но и обратить внимание на проблему домашнего насилия в целом.

В поддержку сестер Хачатурян высказались также знаменитости. В частности, с призывом к суду проявить снисходительность обратился лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян.

"Это очень сложное дело с несколькими жертвами, помимо умершего. Это показательный пример того, как годы насилия в отношении детей и женщин без правосудия и судебного преследования могут привести к жестокому убийству из мести", - написал Танкян в "Фейбуке".

О своем возмущении обвинением заявил блогер Юрий Дудь. "Если их действительно осудят за убийство по предварительному сговору и дадут от 8 до 20 лет, значит наша страна поступит с ними так же по-людоедски, как многие годы - поступал их отец", - написал он.

"Если закон не поможет девочкам, которым достался такой отец и такие бездейственные родственники, этот прецедент развяжет и так несвязанные руки насильникам и их покрывателям и потопит всякую надежду для жертв насилия на помощь государства", - высказала свои опасения актриса и комик Екатерина Варнава.

"Если сестер Хачатурян посадят по вменяемой им статье - это будет позор российскому правосудию. Я призываю всех здравомыслящих людей обратить внимание на дело сестер Хачатурян, я призываю армянскую диаспору отказаться от позиции "армянский мужчина не мог так поступить, это клевета", я призываю простых граждан, а не только правозащитников, активистов и журналистов, встать на защиту сестер Хачатурян", - написала в своем телеграм-канале телеведущая Ксения Собчак.

В то же время есть и те, кто выступают против сестер. "Это убийство группой лиц по предварительному сговору, да еще возможно и с особой жестокостью. То, каким плохим человеком был отец, и какая у них была ужасная жизнь - это смягчающие обстоятельства и не более того", - заявил журналист Петр Фаворов.

Дело сестер Хачатурян

27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве мужчины были задержаны трое его дочерей - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Ангелина и Крестина Хачатурян в суде в декабре 2018 года

Во время первого допроса, проходившего без адвоката, сестры дали признательные показания. Они рассказали, что поводом для убийства стали "личные неприязненные отношения" с отцом, который годами над ними издевался.

В день убийства, по словам сестер, отец наказывал их за беспорядок, по очереди вызывая к себе в комнату и распыляя в лицо перцовый баллончик.

В августе 2018 года сестер отправили в СИЗО, однако через два месяца суд изменил меру пресечения на "запрет определенных действий".

Следствие подтвердило, что отец систематически применял к дочерям физическое насилие, а также принуждал их к действиям сексуального характера. Из-за этого у сестер развились психические расстройства - "синдром жестокого обращения" и посттравматическое стрессовое расстройство, говорится в обвинительном заключении.

Кроме того, психиатрическая экспертиза показала, что младшая из сестер в момент убийства не отдавала отчет в своих действиях.