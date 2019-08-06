Пять лет продуктовому эмбарго. Кто потерял от санкций больше?

Правообладатель иллюстрации Corbis/Getty Images Image caption Президент Путин оценил потери Европы от санкций в 240 млрд долларов, а российские потери - в 50 млрд долларов

Ущерб России от западных санкций составил 0,2 процентного пункта экономического роста ежегодно с 2014 года, подсчитали в МВФ. Ровно пять лет назад, 6 августа 2014 года, Москва ввела в ответ продуктовое эмбарго. Кто же понес больше потерь в санкционной войне - Россия или Запад?

В 2014-2018 годах рост ВВП России составил в среднем 0,5% в год, говорится в очередном докладе Международного валютного фонда о состоянии российской экономики. Для сравнения: в 2003-2008 годах экономика росла в среднем на 7,1% ежегодно, в 2009-2013 - на 1,2%.

Замедление роста в размере 0,2 п. п. ежегодно произошло из-за санкционной войны с Западом, подсчитали в МВФ. Замедление еще на 0,6 п. п. ежегодно произошло из-за падения цен на нефть, считают эксперты фонда.

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Также рост замедлился из-за бюджетных и монетарных ограничений, на которые властям России пришлось пойти, чтобы российская экономика приспособилась к внешним шокам.

Таким образом, санкции вместе со обвалом цен на нефть и последовавшими бюджетными и монетарными ограничениями совокупно замедлили рост на 1,2 п. п. ежегодно, говорится в докладе МВФ.

Сколько потеряла Европа?

6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Основным негативным эффектом санкционной для войны для европейской экономики стал спад экспорта в Россиию, экспортные потери ЕС в 2014-2016 году составили 34,7 млрд долларов, то есть почти 11,6 млрд долларов ежегодно. Такая оценка ущерба приводилась осенью 2017 года в исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO), которое было сделано по заказу Европарламента.

В абсолютных числах больше всего пострадала Германия - крупнейший европейский торговый партнер России. В относительном выражении больше всего сократился экспорт в Россию из таких стран, как Кипр, Греция и Хорватия.

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В теории экспортные потери нельзя считать прямым экономическим убытком, потому что компании могут перенаправить поставки в другие страны, отмечается в исследовании. Но, по данным WIFO, имеющиеся реальные данные свидетельствуют, что европейским компаниям не удалось снизить свои убытки за счет такой стратегии.

С другой стороны, оценка в 34,7 млрд долларов может быть несколько заниженной, потому что в ней не учтены побочные эффекты, отмечали экономисты. Например, из-за спада экспорта немецких автомобилей существенно пострадали австрийские компании, встроенные в производственные цепочки германской автоиндустрии.

Российская оценка

Путин оценивал потери от санкционной войны во время "прямой линии" в июне 2019 года.

"По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года где-то, недополучила около 50 млрд долларов, а Евросоюз потерял 240 млрд долларов, США - 17 млрд долларов - у нас с ними небольшой торговый оборот, - Япония - 27 млрд долларов", - сказал тогда Путин.

Он не уточнял, о каких именно экспертных данных идет речь. Размер ущерба ЕС в размере 240 млрд долларов не встречается ни в одном докладе по этой теме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и минэкономразвития не ответили на запрос Би-би-си.

Максимально приближенным к оценке Путина оказался отчет спецдокладчика Совета ООН по правам человека Идриса Джезайри, который приезжал в Россию весной 2017 года. Джезайри был в России по приглашению Москвы.

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МИД России заявлял, что Джезайри приезжал в Москву для изучения "негативного воздействия односторонних принудительных мер на осуществление прав человека".

На пресс-конференции спецдокладчик заявил, что совокупные потери Запада от санкций составили 100 млрд долларов и вдвое превысили потери самой России (52-55 млрд долларов). Оценку ущерба в 100 млрд долларов впоследствии использовал министр иностранных дел Сергей Лавров.

В сентябре 2017 года неправительственная организация UN Watch, которая занимается мониторингом работы ООН, обратила внимание на то, что отчет Джезайри получился комплиментарным для России. Документ представляет Путина жертвой нарушения прав человека, отмечал директор UN Watch Хилел Нойер. Также в отчете аннексия Крыма называется "предполагаемой".