Президент Грузии о ситуации в Тбилиси: "Единственная перспектива - в единстве"

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией беспорядки в центре Тбилиси в ночь на пятницу и призвала все политические силы объединиться в кризисной ситуации. Из-за событий в столице она прервала свой официальный визит в Белоруссию.

"Я готова встретиться со всеми политическими силами. Единственная наша перспектива - в единстве. Только так мы можем ответить [российской] оккупации, только так мы можем показать миру достоинство Грузии", - сказала Зурабишвили в видеообращении.

"Я хочу выразить свою сердечную боль из-за той трагедии, которая произошла в Тбилиси", - добавила она.

Зурабишвили также признала, что власти страны совершили ошибку, позволив российскому депутату занять кресло председателя грузинского парламента.

Ранее в пятницу спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами в Тбилиси. Такое решение было принято на политсовете правящей партии "Грузинская мечта".

Один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе сообщил журналистам, что парламентское большинство намерено поддержить кандидатуру своего лидера Арчила Талаквадзе на посту нового спикера. Другие кандидатуры на этот пост, по его словам, не рассматриваются.

Накануне полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ираклий Кобахидзе возглавлял грузинский парламент с ноября 2016 года

Грузинская оппозиция, тем временем, заявила, что не намерена прекращать протесты, и потребовала отставки главы МВД Георгия Гахария.

"Людям выбили глаза, сломали челюсти... Поэтому за этим должны последовать дальнейшие действия. Это отставка Гахария", - заявил один из оппозиционных лидеров Георгий Вашадзе.

Представители оппозиции также требуют перехода на пропорциональную избирательную систему и начала переговоров о проведении досрочных парламентских выборов в стране.

Сам Георгий Гахария обвинил в произошедших накануне беспорядках политиков и политические партии.

"Вчера политики и политические партии сумели перевести справедливый и искренний протест наших граждан в насилие, которое было направлено против полиции и институтов, в насилие, которое в конечном итоге приняло лицо штурма парламента", - сказал он журналистам в пятницу.

Российский депутат на месте грузинского спикера

Протесты вспыхнули после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил в Тбилиси в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Он обратился к делегатам ассамблеи - парламентариям из преимущественно православных стран - на русском языке, что вызвало гнев грузинских политиков и рядовых жителей Грузии.

Оппозиция утверждает, что Гаврилов признает отколовшиеся от Грузии регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и принимал участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии, и грузинские власти не должны были пускать его в Грузию. Сам депутат говорит, что участия в боевых действиях не принимал.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Акции протеста в центре Тбилиси начались в четверг вечером

В четверг вечером около 10 тысяч протестующих, собравшихся перед зданием парламента, прорвали полицейское оцепление, требуя отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и других официальных лиц. Часть из них пришла с флагами Евросоюза и плакатами с лозунгами "Россия - оккупант".

В пятницу МВД Грузии сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста в грузинской столице.

"Все эти лица были задержаны за совершение различных преступлений. Они уничтожили автомашины полиции и граждан, устроили погром в объектах частной собственности, оказывали сопротивление полиции", - говорится в заявлении ведомства.

По данным министерства здравоохранения Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

МИД России в пятницу призвал россиян соблюдать бдительность и избегать мест массового скопления людей при посещении Грузии.

В пресс-службе Ростуризма, в свою очередь, заявили, что оснований для запрета российским туристам посещать Грузию пока нет.