Путин поручил закрыть авиасообщение с Грузией и доставить всех россиян на родину

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям перевозить граждан из России в Грузию с 8 июля.

Кроме того, документ предписывает правительству принять меры по возвращению граждан России и их багажа из Грузии на родину.

В Грузии второй день продолжаются массовые протесты. Поводом для них стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов поднялся на трибуну спикера в парламенте страны и разговаривал на русском языке.

21 июня стало известно, что глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

Вечером того же дня МИД России предостерег граждан страны от посещения Грузии.

"В Тбилиси продолжаются массовые беспорядки. В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию", - говорилось в пресс-релизе.

В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

По данным министерства здравоохранения Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. МВД Грузии сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста в грузинской столице.

Media playback is unsupported on your device Хронология протеста в Тбилиси. Видео

В пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией беспорядки в центре Тбилиси и призвала все политические силы объединиться в кризисной ситуации. Из-за событий в столице она прервала свой официальный визит в Белоруссию.

"Я готова встретиться со всеми политическими силами. Единственная наша перспектива - в единстве. Только так мы можем ответить [российской] оккупации, только так мы можем показать миру достоинство Грузии", - сказала Зурабишвили в видеообращении.

"Я хочу выразить свою сердечную боль из-за той трагедии, которая произошла в Тбилиси", - добавила она.

Зурабишвили также признала, что власти страны совершили ошибку, позволив российскому депутату занять кресло председателя грузинского парламента.

Накануне она написала в "Фейсбуке", что Россия заинтересована в дестабилизации Грузии.

"Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - заявила она.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал заявления грузинского президента непрофессиональными, а попытки обвинить в происходящем Россию - "передергиванием ситуации".

"Мне кажется, эти заявления крайне непрофессиональны. Может быть, она просто ещё не вошла, что называется, в курс дела или сознательно искажает ситуацию", - сказал Медведев.