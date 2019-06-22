Журналистка Elle обвинила Трампа в изнасиловании. Тот назвал это вымыслом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джин Кэрролл старше Трампа на три года

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки, которое он якобы совершил в середине 1990-х годов.

Колумнистка женского журнала Elle Джин Кэрролл утверждает, что Трамп пригласил ее в фешенебельный универмаг "Бергдорф Гудман" в Нью-Йорке, заманил в примерочную и там, как она заявляет, изнасиловал. Ее рассказ опубликовало в пятницу издание New York Magazine.

Президент США заявил, что никогда не встречался Джин Кэрролл. Историю с изнасилованием в примерочной он назвал вымыслом.

Ранее более десятка женщин выдвигали против Трампа обвинения в сексуальных домогательствах и приставаниях. Все это он отрицал. В изнасиловании его прежде не обвиняли.

Что ответил Трамп?

"Я никогда в жизни не встречал эту особу - говорится в заявлении президента США. - Она пытается продать новую книгу, и это указывает на ее мотивацию. Эту книгу надо продавать в отделе художественной литературы".

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Трамп призвал всех, у кого есть информация о том, что Демократическая партия США может работать с Джин Кэрролл или New York Magazine, уведомить об этом Белый дом.

"Позор тем, кто распространяет лживые истории о насилии ради того, чтобы получить известность, или продать книгу, или решить политическую задачу, - сказал он. - Да кто в это поверит, тем более что нет никаких доказательств".

В своем заявлении Трамп поблагодарил владельцев универмага "Бергдорф Гудман" за "подтверждение того, что у них нет видеозаписей подобного инцидента".

На что ссылается Джин Кэрролл?

Она утверждает, что встретилась с Трампом в конце 1995-го или в начале 1996 года в "Бергдорф Гудмане", престижном универмаге в Нью-Йорке. Она говорит, что узнала строительного магната, а он ее узнал, как журналистку-"психотерапевта", телеведущую рубрики полезных советов.

Затем Трамп ей будто бы сказал, что покупает подарок для девушки, и они начали подшучивать друг над другом, предлагая примерить белье.

Она утверждает, что они зашли в примерочную комнату - и там Трамп ее якобы изнасиловал.

Трампу в то время было около 50 лет, он был женат на Марле Мэйплз. Джин Кэрролл старше Трампа на три года.

По словам Кэрролл, она рассказала о случившемся двум друзьям. Один из них посоветовал ей обратиться в полицию, а другой, напротив, дал совет молчать: "Забудь об этом! У него 200 адвокатов. Он тебя закопает".

В своей статье Кэрролл подробно описывает шесть случаев, когда она становилась жертвой сексуального насилия со стороны "ужасных людей".

Один из этих инцидентов якобы связан с бывшим гендиректором медиакорпорации CBS Лесли Мунвесом. Он ушел в отставку в 2018 году после обвинений в сексуальных домогательствах.

Представитель Мунвеса сообщил изданию New York Magazine, что он категорически отрицает инцидент с журналисткой.

Кэрролл заканчивает статью утверждением, что Трамп был ее "последним отвратительным мужчиной" и что с тех пор она не занималась сексом ни с кем другим.