Сосед подруги Бориса Джонсона вызвал полицию из-за криков и шума

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Борис Джонсон на ступеньках своего дома

Полиция была вызвана в ночь на пятницу по адресу, где живет британский политик Борис Джонсон со своей спутницей, после того, как кто-то из соседей услышал за стенкой ссору и последовавшие за этим громкие звуки.

Как сообщила газета Guardian, подруга Джонсона Кэрри Саймондс кричала ему "отстань от меня" и "убирайся из моего дома".

Джонсон в настоящий момент является одним из двух претендентов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании.

Полиция Лондона пояснила Би-би-си, что полицейские "переговорили со всеми находившимися по этому адресу, и все были целы и невредимы".

В своем заявлении полиция подчеркнула, что "для вмешательства не было повода".

Представитель Джонсона на запрос Би-би-си ответил: "Без комментариев".

Газета Guardian, которая первой написала об этом инциденте, сообщила также, что сосед, вызвавший полицию, рассказал газете, что слышал женский крик, за которым последовал "шум и удары".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кэрри Саймондс была главой пресс-офиса Консервативной партии

Guardian также пишет, что этот сосед находился в своей квартире и оттуда записал шум и крики.

На этой записи - которую слышали журналисты Guardian, но не Би-би-си - слышно, как Джонсон отказывается покинуть квартиру и просит свою подругу "слезть" с его ноутбука, за чем следует шум падающего предмета.

Слышно было также, по сообщению газеты, как Саймондс пеняла Джонсону на то, что тот облил диван красным вином: "Ты ни о чем не заботишься, потому что ты избалованный. Тебе наплевать на деньги, как и на все остальное".

"Нет оснований или беспокойств"

Полиция Лондона по этому поводу сделала следующее заявление: "В 00:24 в пятницу, 21 июня, полиция ответила на звонок от местного жителя, проживающего в районе Камберуэлла [с почтовым индексом] SE5. Звонивший был обеспокоен благополучием своей соседки. Полиция приехала и поговорила со всеми жильцами по этому адресу, которые были целы и невредимы. Никаких правонарушений или поводов к беспокойству полицейские не нашли и для вмешательства полиции повода не было".

Джонсон - фаворит на пост лидера консерваторов. В прошлом он занимал пост министра иностранных дел в кабинете Терезы Мэй, а в 2008-2016 годах был мэром Лондона.

В гонке за лидерство ему сейчас противостоит министр иностранных дел Джереми Хант.

В минувший четверг в последнем туре голосования в парламентской фракции депутатов-тори Джонсон набрал самое большее число голосов - 160. Финальный этап голосования по выбору лидера среди членов Консервативной партии состоится до конца июля.