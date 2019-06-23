В Киеве прошел организованный ЛГБТ-сообществом "Марш равенства". Фото
18+
В воскресенье в Киеве прошел "Марш равенства" за права ЛГБТ-сообщества. Пострадавших нет, действия противников марша были пресечены правоохранительными органами.
Организаторы заявили, что в шествии приняли участие 8 тысяч человек, по подсчетам полиции на марш пришли около 3 тысяч человек.
Участники скандировали: "Бунтуй, вставай, права не отдавай" и "Права человека - превыше всего".
- Марш ко Дню памяти трансгендеров в Киеве сорвали и забросали "дымовухами"
- В Одессе прошел марш за права ЛГБТ. Фото
- В Киеве избили организаторов недели сексуального образования
По словам одного из организаторов Русланы Панухник, пострадавших среди участников "Марша равенства" нет. В начале шествия несколько неизвестных попытались вырвать баннер у участников марша, но никто не пострадал.
В "Марше равенства" среди прочих приняли участие посол Канады на Украине Роман Ващук (на фото), депутат Европарламента Ребекка Хармс, замминистра экономики Украины Максим Нефедов.
"Свобода и равенство - базовые принципы любого развитого общества, и каждый раз, когда мы поднимаем эти вопросы, общество делает шаг на встречу развитию, на встречу будущему", - сказал глава центра центра общественного здоровья минздрава Украины Владимир Курпита. Центр поддержал проведение марша.
В воскресенье утром администрация президента Украины сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что "президент является гарантом прав и свобод человека". "Национальная полиция Украины должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни "Марша равенства" и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками марша", - говорилось в заявлении.
Шествие прошло по одному из запланированных маршрутов.
Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил журналистам, что во время проведения шествия не было никаких серьезных нарушений. Он подчеркнул, что пострадавших и задержанных во время самого марша нет.
Перед началом акции правоохранители задержали девять человек в возрасте от 18 до 48 лет, которые хотели забросать участников презервативами.
Агентство Интерфакс-Украина сообщало, что во время марша на территории парка Шевченко взорвали взрывпакет. Яровой уточнил, что это была петарда, а не взрывпакет.
Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля сказал, что противники марша периодически пытались прорваться в колонну, но правоохранители их быстро оттесняли.
После завершения марша для его участников было подано около десятка автобусов. Организаторы призвали скрыть символику марша, чтобы избежать провокаций по дороге домой.
Параллельно с маршем около главного корпуса Киевского университета им. Тараса Шевченко проводили акцию в поддержку "традиционных ценностей", среди участников которой были члены организации "Традиция и порядок". Участники держали в руках плакаты "Содомия - дорога в ад".
Также к участникам шествия сначала присоединились люди, которые периодически провоцировали конфликтные ситуации. В частности, они выкрикивали лозунги, которые противоречили идеям "Марша равенства".
***