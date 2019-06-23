В Киеве прошел организованный ЛГБТ-сообществом "Марш равенства". Фото

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В воскресенье в Киеве прошел "Марш равенства" за права ЛГБТ-сообщества. Пострадавших нет, действия противников марша были пресечены правоохранительными органами.

Организаторы заявили, что в шествии приняли участие 8 тысяч человек, по подсчетам полиции на марш пришли около 3 тысяч человек.

Участники скандировали: "Бунтуй, вставай, права не отдавай" и "Права человека - превыше всего".

По словам одного из организаторов Русланы Панухник, пострадавших среди участников "Марша равенства" нет. В начале шествия несколько неизвестных попытались вырвать баннер у участников марша, но никто не пострадал.

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В "Марше равенства" среди прочих приняли участие посол Канады на Украине Роман Ващук (на фото), депутат Европарламента Ребекка Хармс, замминистра экономики Украины Максим Нефедов.

"Свобода и равенство - базовые принципы любого развитого общества, и каждый раз, когда мы поднимаем эти вопросы, общество делает шаг на встречу развитию, на встречу будущему", - сказал глава центра центра общественного здоровья минздрава Украины Владимир Курпита. Центр поддержал проведение марша.

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В воскресенье утром администрация президента Украины сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что "президент является гарантом прав и свобод человека". "Национальная полиция Украины должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни "Марша равенства" и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками марша", - говорилось в заявлении.

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Шествие прошло по одному из запланированных маршрутов.

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил журналистам, что во время проведения шествия не было никаких серьезных нарушений. Он подчеркнул, что пострадавших и задержанных во время самого марша нет.

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Перед началом акции правоохранители задержали девять человек в возрасте от 18 до 48 лет, которые хотели забросать участников презервативами.

Агентство Интерфакс-Украина сообщало, что во время марша на территории парка Шевченко взорвали взрывпакет. Яровой уточнил, что это была петарда, а не взрывпакет.

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Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля сказал, что противники марша периодически пытались прорваться в колонну, но правоохранители их быстро оттесняли.

После завершения марша для его участников было подано около десятка автобусов. Организаторы призвали скрыть символику марша, чтобы избежать провокаций по дороге домой.

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Параллельно с маршем около главного корпуса Киевского университета им. Тараса Шевченко проводили акцию в поддержку "традиционных ценностей", среди участников которой были члены организации "Традиция и порядок". Участники держали в руках плакаты "Содомия - дорога в ад".

Также к участникам шествия сначала присоединились люди, которые периодически провоцировали конфликтные ситуации. В частности, они выкрикивали лозунги, которые противоречили идеям "Марша равенства".

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