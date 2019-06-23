На повторных выборах мэра Стамбула снова победил оппозиционер

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Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу побеждает на повторных выборах мэра Стамбула.

По итогам обработки 98% бюллетеней он набирает 53,9% голосов, сообщает центризбирком страны.

Кандидат от правящей Партии справедливости и развития и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бинали Йылдырым набирает 45,2% голосов.

Он уже публично признал свое поражение и поздравил своего соперника с победой.

"Я поздравляю своего конкурента и желаю ему удачи. Эти выборы еще раз показали, что демократия в нашей стране безусловна. Желаю, чтобы Имамоглу руководил Стамбулом и прилагал все усилия для служения городу и его жителям", - сказал Йылдырым в эфире телеканала NTV.

Имамоглу назвал свой успех победой всего города и заявил о готовности сотрудничать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Для решения насущных проблем Стамбула очень важна координация местной администрации с центром. Я готов работать. Никакая политика ни в коем случае не выше потребностей граждан в мире, спокойствии, здравоохранении, возможности работать", - сказал Имамоглу.

Стамбул - ключевой город для Эрдогана. Он сам начинал здесь большую политическую карьеру, победив на выборах мэра в 1994 году.

Кроме того, огромный мегаполис с населением около 17 миллионов человек - финансовый, культурный и экономический центр Турции.

Результаты выборов мэра в марте этого года, победу на которых также одержал Экрем Имамоглу, были аннулированы. Центризбирком страны связал это с тем, что некоторые члены избирательных комиссий были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов.

После этого Народно-республиканская партия заявила, что вновь выдвинет на повторных выборах кандидатуру Экрема Имамоглу.

Почему Стамбул так важен?

Чагыл Касапоглу, Турецкая служба Би-би-си

У Стамбула есть два основных фактора влияния на страну - экономический и политический. Первый заключается в том, что бюджет города составляет около 8,8 млрд долларов. Это превышает суммы, которые выделяются на большинство министерств, например, здравоохранения или юстиции.

Географически - это город, но в финансовом плане он обособлен и фактически функционирует как государство. Кроме того, Стамбул привлекает большие объемы международных инвестиций и многих крупных бизнесменов, которые могут оказать серьезную поддержку и стать основой электората того или иного кандидата.

Не стоит забывать, что около 30 больших стамбульских компаний тесно работали с властями над выполнением масштабных государственных проектов, таких как, например, строительство нового аэропорта или возведение крупнейшей в стране мечети.

С политической точки зрения пост мэра Стамбула - это отличный старт для дальнейшего карьерного роста. Достаточно вспомнить, что сам Эрдоган с 1994 по 1998 годы занимал эту должность и не раз повторял: "Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции".

В Стамбуле живут представители почти всех слоев населения страны. Там есть богатые и бедные, средний класс и иммигранты - это, своего рода, демографическая выборка всей Турции.

49-летний Экрем Имамоглу представляет оппозиционную Республиканскую народную партию; он является мэром стамбульского района Бейликдузу.

Его соперник Бинали Йылдырым - один из основателей президентской Партии реконструкции и развития и бывший премьер-министр (возглавлял правительство с 2016-го по 2018-й годы). При нем Турция стала президентской республикой и пост премьера был аннулирован.

Он был избран председателем нового состава меджлиса в феврале этого года, а до того занимал пост министра транспорта и связи.

Имя Экрема Имамоглу было мало кому известно до его выдвижения в качестве кандидата оппозиции на выборах в марте.

Его оптимистический предвыборный лозунг - "всё будет хорошо" - получил отклик у многих избирателей Стамбула, пострадавших от экономического спада, в котором винят правящий режим.