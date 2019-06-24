"Секс и шопинг": автор женских романов Джудит Кранц умерла в 91 год

Правообладатель иллюстрации Deborah Feingold Image caption Мемуары Джудит Кранц "Секс и шопинг" были опубликованы в 2000 году

Американская писательница Джудит Кранц, автор бестселлеров в жанре женского романа, умерла в Калифорнии на 92-м году жизни.

Кранц добилась успеха, выпуская книги о "сексе и шопинге". Свой первый роман "Крупинки" она написала, когда ей было 50.

Следующие девять романов повторяли похожую формулу - романтика и секс в окружении роскоши.

В мире было продано 85 млн копий ее произведений, они были переведены больше чем на 50 языков.

Кранц (Юдифь Блума-Гиттел Тарчер) родилась в Нью-Йорке. Она говорила, что ее отец, работавший рекламным агентом, и мать-юрист в детстве уделяли ей мало внимания.

В 1954 году она вышла за муж за телевизионного продюсера Стивена Кранца. Это он предложил ей заняться художественной литературой - а позже экранизировал многие из ее романов.

Она сотрудничала с журналом Cosmopolitan и могла многое почерпнуть из этой работы. А коммерческий успех книг Кранц позволил и ей самой вести гламурную жизнь - подобную той, что была у персонажей ее книг.

Правообладатель иллюстрации Harry Langdon Image caption Успех книг Кранц позволил и ей самой вести гламурный образ жизни, который она описывала в своих романах

Герои ее романов - молодые, красивые, настойчивые женщины, у которых успешно складывается карьера.

"Если вы собираетесь написать хорошую эротическую сцену, вы должны вдаваться в подробности", - говорила Кранц в интервью газете Los Angeles Times в 1990 году. Еще она сравнивала свои романы с "большой жемчужной ванной" и с "шоколадным эклером".

"Это тот тип романа, который люди любят", - уверяла писательница.

Мемуары Кранц "Секс и шопинг" были опубликованы в 2000 году.

В заявлении семьи говорится, что Кранц умерла от естественных причин в окружении семьи, друзей и четырех собак. Она пережила своих двух сыновей.