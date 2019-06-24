Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Грузии четвертый день продолжаются протесты

Приостановка полетов в Грузию - что дальше?

Газета "Ведомости" Газета "Ведомости" пишет, что приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России "в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки". Об этом изданию сказал источник, близкий к МИД России.

По словам собеседника издания, пятничный указ президента Владимира Путина, запретивший российским авиакомпаниям возить россиян в Грузию, вызван не только инцидентом в здании парламента Грузии, но и последующим заявлением президента страны Саломе Зурабишвили - о том, что за обострением ситуации стоит Москва.

"Пока ставится вопрос об ограниченной реакции на отдельный и наглый антироссийский выпад, а не о пересмотре всей политики", - пересказывает издание слова своего собеседника.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сказал "Ведомостям", что теперь все зависит от грузинского руководства. Вопрос в том, сможет ли оно купировать недовольство в стране, пойти на символические шаги. По мнению Кортунова, резкая реакция Москвы - сигнал грузинским властям, демонстрация неприятия их риторики.

Большинство грузинских экспертов, с которыми поговорила газета "Коммерсант", считают, что минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций России вряд ли удастся - и они больно ударят по грузинским гражданам.

"Пострадают десятки тысяч семей, представители которых в той или иной форме вовлечены в туристический бизнес,— сказал газете политолог Петре Мамрадзе. - Все это результат некомпетентности наших властей, не сумевших предвидеть элементарных вещей".

Как пишет "Коммерсант", в Грузии не исключают того, что помимо приостановки авиасообщения Москва примет и другие запретительные меры. Например, как в 2006-2013 годах, закроет российский рынок для грузинской сельхозпродукции, вина и минеральной воды.

Стрельба в Грозном

МВД Чечни подтвердило сообщения о том, что в воскресенье в центре Грозного был убит человек, напавший на сотрудников правоохранительных органов.

По версии чеченской полиции, житель города 1996 года рождения ранил ножом полицейского и сотрудника Росгвардии, после чего был застрелен. Пострадавшие доставлены в больницу. Независимого подтверждения этой информации нет.

В свою очередь издание "Кавказский узел", ссылаясь на анонимный источник в силовых структурах Чечни, утверждает, что убиты двое нападавших. Один сотрудник дорожно-патрульной службы погиб, пишет издание. Подтверждения этой версии также не поступало.

Из официальных даннных следует, что молодой человек напал на полицейского, когда тот остановил его автомобиль Hyundai и потребовал предъявить документы.

В заявлении МВД Чечни сказано, что это произошло на улице Асланбек Шарипова, "Кавказский узел" пишет, что стрельба произошла на улице Лорсанова.

Эти улицы продолжают одна другую. Обе находятся неподалеку от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, на что обращали внимание российские СМИ, в том числе государственный телеканал RT (на сайте в английской версии).

Сам Кадыров не комментировал сообщения о стрельбе, но накануне вечером выложил в соцсети "ВКонтакте" видеоролик о том, как со своими приближенными катается по центру Грозного на велосипеде. В кадре видны люди на тротуарах, с каждым из которых глава Чечни поздоровался.

"Вот такие дела у нас в городе Грозном. Мне нравится. Чисто, красиво, ухожено", - говорит за кадром голос Кадырова.

От Бориса Джонсона требуют объяснений

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Британские газеты пишут, что после инцидента в доме подруги кандидата на пост главы Консервативной партии Бориса Джонсона его конкурент Джереми Хант, а также другие британские политики, настаивают на необходимости комментариев (Джонсон и Хант вышли в финал гонки за пост лидера).

Ранее, как пишет газета Times, Джонсон отказывался комментировать свою частную жизнь, но, по мнению его оппонентов, это уже не вопрос частной жизни, а вопрос открытости перед обществом человека, который может возглавить страну в нелегкие времена.

Times публикует статью Ханта, в которой нынешний министр иностранных дел Британии призывает конкурента не отчитаться о своей личной жизни, но открыто выйти на дебаты, больше встречаться с людьми, прояснить некоторые позиции своей программы, прежде всего связанные с "брекситом".

В своей редакционной статье Times подчеркивает, что каковы бы ни были недостатки Джонсона, стремление получить идеального премьера-консерватора не должно перевесить опасность получить Джереми Корбина на посту главы правительства. Что, по мнению издания, страшней для экономики Британии, чем любой вариант выхода из ЕС.

Бюджетных мест в российских вузах станет меньше?

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Газета "Известия" пишет о том, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах может сократиться на 17% по сравнению с 2019-м. Такой вывод издание делает на основе прогноза, представленного, как сообщают "Известия", в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Газета пишет, что абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся. Сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах, сказали опрошенные "Известиями" эксперты.

В прогнозе, на который ссылается газета, говорится о суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов, а также данных о поступивших на бюджетные места до 2024 года.

"Последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс. и к 2019-му снизился до 518,4 тыс. В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно - до 432,4 тыс. бюджетных мест в 2024-м", - пишут "Известия".

Число же выпускников школ и иностранных абитуриентов, напротив, будет планомерно расти примерно на 2-5% в год, говорится в докладе. Таким образом, конкурс на "бюджет" в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4, резюмирует издание: "Нансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть".

Представители Госдумы уже заявляют, что "Известия" неправильно передают цифры.

Председатель думского комитета по образованию Вячеслав Никонов написал в "Фейсбуке", что "количество бюджетных мест не сократится".

"Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах, - сообщил Никонов. - Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше".

ПАСЕ рассмотрит вопрос восстановления прав России

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В Страсбурге откроется летняя сессия ПАСЕ. Как ожидается, будет рассмотрен проект резолюции, в которой предлагается восстановить права российской делегации.

В 2014-2015 годах российская делегация была лишена права голосовать в ПАСЕ из-за аннексии Крыма, в связи с чем в 2016 году Москва объявила бойкот работе в Парламентской ассамблее, а спустя год публично объявила о приостановке выплаты взносов в бюджет Совета Европы. Последний транш в размере 10 млн евро поступил от России в феврале 2017 года.

В июне 2019 года истекают два года невыплат, после которых организация может поднять вопрос о членстве России.

В мае 2019 года комитет министров Совета Европы принял заявление, которое теоретически дает возможность уладить кризис в отношениях с Россией. Согласно ему, государства должны иметь "равноправное участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)".

Газета Financial Times пишет, что, по ее данным, парламентарии из Украины и нескольких других стран предпримут последние усилия, чтобы попытаться остановить принятие резолюции.

Противники возвращения России в ПАСЕ считают, что возврат Москвы может поставить под угрозу идеалы, которые превратили Совет Европы в оплот борьбы против произвола.

"Это была бы односторонняя уступка Совета Европы российским требованиям", - сказал посол Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

Если все же резолюция будет принята, это позволит российским делегатам через два дня принять участие в голосовании по выбору генерального секретаря ПАСЕ, напоминает издание.

Один из европейских послов в Москве сказал газете, что обе стороны - Россия и Совет Европы - уверены: резолюция будет принята, хотя чиновники и будут торговаться из-за деталей до последней минуты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что если российская делегация "будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ".

Financial Times пишет, что в месяц назад в Москве реакция на решение комитета министров Совета Европы была противоречивой. "Националистические политики считают членство в этой организации пустой тратой денег", - поясняет издание. Сторонники возвращения, как в России, так и за ее пределами, возражают: Совет Европы - важная линия связи между Кремлем и европейскими столицами.

Критики соглашения обвиняют Москву в том, что она фактически шантажирует Совет Европы и его членов, показывая нездоровую финансовую зависимость от России и четырех крупных западноевропейских стран, выплаты которых составляют более половины бюджета организации, сообщает Financial Times.

В Лозанне выберут столицу Зимних Олимпийских Игр-2026

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Конгресс Международного олимпийского комитета (МОК) объявит город, который примет зимнюю Олимпиаду 2026 года.

В финальном списке остались только две заявки: совместная заявка Швеции на Оре и Стокгольм, а также совместная заявка Италии на Милан и Кортину-д'Ампеццо.

У обеих стран будет возможность провести последнюю презентацию в МОК утром 24 июня, после чего руководство МОК приступит к голосованию.

Победитель примет эстафету от Пекина, столицы зимних Олимпийских игр-2022.

Объявление результатов и голосование пройдет в торжественно открывшейся в воскресенье новой штаб-квартире организации в Лозанне.

Открытие новой штаб-квартиры МОК было приурочено к 125-летию организации, основанной Пьером де Кубертеном 23 июня 1894 года.

Как прошел московский митинг "Общество требует справедливости"

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На митинг "Общество требует справедливости" в Москве пришли почти четыре тысячи человек.

Это была акция против политических репрессий, фабрикации уголовных дел и за гуманизацию правоохранительной системы. Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, дела сестер Хачатурян и аспиранта МГУ Азата Мифтахова - каждый выбрал себе того, за кого решил заступиться.

Тысячи митингующих в Праге потребовали отставки премьера

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В чешской столице в воскресенье прошла массовая акция протеста с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша. В ней, по данным организаторов, приняли участие 250 тысяч человек. Полиция сообщила о 200 тысячах протестующих.

В акции приняли участие не только жители Праги, но и люди со всей страны. Митинг продолжался несколько часов и завершился без инцидентов.

Среди протестующих было также много молодежи. Участники акции несли в руках плакаты с требованиями отставки премьера и словами "Позор Бабишу".

Воскресная акция протеста стала крупнейшей со времен бархатной революции 1989 года в Чехословакии, в результате которой произошла смена политического режима в республике.

Подробнее здесь: 250 тысяч митингующих в Праге потребовали отставки премьера Бабиша

Почему горят российские регионы?

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В России ежегодно выгорают миллионы гектаров земли - это площадь, сопоставимая со средней по величине европейской страной, Италией или Германией.

По просьбе Би-би-си глава противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин объяснил, почему огонь уничтожает леса и деревни и зачем жители сами сжигают свои земли.

Почему мы эмоционально выгораем и как с этим бороться?

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Если вы ощущаете, что вот-вот и вы вступите в "клуб выгоревших", сделайте шаг назад. Попробуйте понять, что происходит не так, и снимите себя с крючка, на который вас повесили обстоятельства.

Подробнее здесь:"Это не про усталость". Почему мы горим на работе

В 1944 году молодой американский солдат Кара Трой Роббинс отправился вместе со своим полком в коммуну Брие на северо-востоке Франции, где влюбился в 18-летнюю француженку Жаннин Пирсон (в девичестве Ганэй).

Однако спустя два месяца ему пришлось спешно покинуть деревню и отправиться на Восточный фронт. Все эти годы Роббинс хранил воспоминания о возлюбленной, но был уверен, что она уже умерла.

С тех пор они не виделись - до того момента, пока Роббинс не показал ее фото журналистам. Им удалось отыскать Жаннин в доме престарелых во Франции.

Через 75 лет после Второй мировой войны Жаннин и Кара Трой встретились вновь.