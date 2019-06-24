Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/TASS Image caption Нападение произошло в Ленинском районе Грозного

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" заявила о своей причастности к нападению на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. Об этом сообщает организация SITE, следящая за медиаактивностью террористов.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 23 июня, на улице Шарипова в Грозном. Как сообщало управление МВД по Чечне, водитель автомобиля Hyundai, остановленного для проверки, напал с ножом на патрульного и сотрудника Росгвардии. Он был убит ответным огнем.

В МВД республики добавили, что в автомобиле нападавшего было найдено гладкоствольное ружье.

В Росгвардии позже уточнили, что сотрудник ведомства возвращался после несения службы, когда увидел нападение на полицейского. "Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, поразил из огнестрельного оружия злоумышленника и был ранен нападавшим", - сообщили в Росгвардии.

Сотрудник чеченского управления ГИБДД и росгвардеец были госпитализированы. Как сообщили в МВД, состояние полицейского стабильное, средней тяжести. Сотрудник Росгвардии находится в удовлетворительном стабильном состоянии, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Личность нападавшего установлена, заявили в МВД Чечни. По данным ведомства - это житель республики 1997 года рождения.

По данным "Кавказского узла", нападение произошло недалеко от комплекса "Грозный-Сити" и резиденции главы Чечни Ремзана Кадырова.

Как отмечает издание, это нападение на сотрудников правоохранительных органов стало вторым с начала года в Чечне.

Предыдущее произошло в ночь с 25 на 26 января. Тогда из автоматов обстреляли пост на окраине населенного пункта Серноводское, ранения получили два силовика. О своей причастности к нападению также заявляло "Исламское государство".