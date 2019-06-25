"Черкесского Голунова" перевели под домашний арест. Он заявил, что оговорил себя под давлением

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Руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоков, арестованный по обвинению в хранении наркотиков, во время апелляции отказался от признания вины и заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании. Верховный суд Кабардино-Балкарии во вторник перевел его под домашний арест, сообщил Русской службе Би-би-си его адвокат Руслан Закалюжный.

Кочесокова обвиняют в приобретении и хранении марихуаны в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК России). Соратники активиста в эти обвинения не верят. По их мнению, Кочесокова могут преследовать из-за организации круглого стола о проблемах федерализма.

Организация "Хабзэ", которой руководит Кочесоков, действует на территории Кабардино-Балкарии и поддерживает традиционную культуру черкесов.

"Мне обещали, что я отделаюсь легким испугом"

Как сообщил правозащитный центр "Мемориал", в своем обращении к суду Кочесоков рассказал, как его задерживали и заставили признать вину.

По словам активиста, 7 июня на трассе "Кавказ" его автомобиль остановили патрульные, после чего к ним подъехали две "Лады-Приоры", из которых вышли люди в масках и начали его бить.

"Били по лицу, заставляя смотреть только вниз. Дверь машины была открыта. Затем один из сотрудников, подняв мою голову, обмазал мне лицо, голову, руки, одежду каким-то средством, как я позже понял - наркотическим веществом, и засунул что-то в левый карман моих джинсов", - заявил Кочесоков.

После этого активисту якобы предложили признать, что у него есть наркотики, и пообещали, что в таком случае он "отделается легким испугом". По словам Кочесокова, испугавшись за свою жизнь, он согласился в присутствии понятых сознаться в наличии запрещенных веществ.

"После чего они показали мне, где лежит второй пакет, потом отвели меня к машине и сказали, чтобы я достал второй пакет с марихуаной из-под водительского сидения. Пакеты с марихуаной меня заставили разворачивать самостоятельно. Наверное, чтобы закрепить следы наркотиков на моих руках", - рассказал активист.

Потом Кочесокова доставили в отдел полиции, где, по его словам, в основном расспрашивали про его общественную деятельность, а затем сказали подписать протокол допроса. Со слов активиста, адвокату о нарушении своих прав он ничего не рассказал, потому что был запуган.

Что известно о деле

О задержании Кочесокова стало известно 8 июня. Активист "Хабзэ" Азамат Шормоков сообщил, что при досмотре автомобиля Кочесокова полицейские нашли пакет с наркотиками.

При этом, отмечал Шормоков, сторонники Кочесокова не верят в то, что он может быть связан с запрещенными веществами. По их словам, задержанию активиста предшествовали попытки давления со стороны властей.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая, после того как Кочесоков провел в Нальчике круглый стол по проблемам федерализма, к его родителям приходил представитель местных властей, который говорил, что молодому человеку "следует сбавить свою активность".

13 июня МВД по Кабардино-Балкарии направило в РИА Новости документ, где говорилось, что 7 июня полиция задержала 30-летнего жителя Баксанского района с 263 граммами марихуаны. На пакетах, как заявили в полиции, нашли отпечатки задержанного, а на смывах с его рук - следы запрещенного вещества.

Во время допроса он признался в незаконном приобретении и хранении марихуаны, после чего Лескенский районный суд вынес решение о его аресте на два месяца, сообщили в МВД.

Как отмечало РИА Новости, в заявлении МВД не упоминалась фамилия Кочесокова, однако документ был выслан в ответ на запрос о задержании лидера "Хабзэ", поэтому "можно считать установленным, что речь именно о нем".

Ни на сайте управления МВД по Кабардино-Балкарии, ни на сайте Лескенского районного суда информация о задержании и аресте Кочесокова не публиковалась.

16 июня в Черкесске и Майкопе прошли акции в защиту Кочесокова. Их участники сравнивали дело черкесского активиста с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Люди с плакатами в поддержку Кочесокова также выходили на митинг против фабрикации уголовных дел и политических репрессий, прошедший 23 июня на проспекте Сахарова в Москве.