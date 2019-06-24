Клегг: Facebook не нашел доказательств вмешательства России в "брексит"

Правообладатель иллюстрации PA

Экс-заместитель премьер-министра Британии и экс-глава Либерально-демократической партии Ник Клегг, который с октября прошлого года руководит глобальной стратегией компании Facebook, заявил, что нет "абсолютно никаких доказательств" того, что Россия оказывала влияние на ход голосования по "брекситу" посредством "Фейсбука".

В ходе референдума в июне 2016 года британцы проголосовали за выход Британии из Евросоюза, что повлекло за собой смену правительства и политический кризис в стране.

В ноябре 2018-го на улицах Лондона появились ироничные плакаты с изображением Владимира Путина, намекающие на возможное вмешательство Кремля в результаты референдума. Плакаты провисели недолго, но в некоторых кругах британского общества эту версию продолжили считать вполне вероятной.

В интервью Би-би-си Клегг заявил, что Facebook провел тщательный анализ своей базы данных и не нашел признаков того, что какие-либо внешние силы пытались повлиять на результат голосования.

По его словам, евроскептицизм в Британии имеет глубокие и давние корни, поэтому решение британцев по "брекситу" неудивительно.

За что критикуют Facebook

Facebook попал под огонь критики вскоре после того, как стало известно, что сведения о миллионах пользователей соцсети оказались у компании Cambridge Analytica без их ведома.

С помощью теста, распространявшегося через "Фейсбук", компания Cambridge Analytica, принадлежавшая поддерживавшим Дональда Трампа инвесторам Стиву Бэннону и семье Мерсер, завладела обширным массивом личных данных миллионов пользователей и использовала его, как утверждается, в ходе избирательной кампании на президентских выборах в США в 2016 году.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что компания допустила ошибки в работе с Cambridge Analytica.

Клегг, приглашенный на один из руководящих постов в Facebook Цукербергом, считает, что пришло время для новых мер регулирования работы технологических компаний-гигантов, в том числе Facebook.

В частности, по мнению Клегга, следует пересмотреть такие вопросы, как хранение и использование персональных данных пользователей, защита конфиденциальности, правила функционирования таких компаний во время выборов в той или иной стране, а также четко установить, что считать ненавистническими высказываниями.

Глобальные социальные сети все больше подвергаются критике за распространение на своих платформах фейковых новостей и вредоносного контента. Критики признают, что чаще всего это происходит не преднамеренно, а из-за отсутствия единых жестких правил обращения с подобной информацией.

Дело Бэнкса

В ноябре прошлого года в Британии было открыто уголовное расследование в отношении одного из спонсоров кампании за выход страны из ЕС, бизнесмена Аррона Бэнкса, подозреваемого в получении денег от России на агитацию британских избирателей голосовать за "брексит".

На поддержку кампании за "брексит" бизнесмен потратил в общей сложности больше 7,5 млн фунтов (почти 10 млн долларов).

Image caption Аррон Бэнкс был активным участником кампании в поддержку "брексита"

В прессу попали имейлы Бэнкса, согласно которым он по меньшей мере трижды встречался с послом России в Британии Александром Яковенко.

Сам Бэнкс считает расследование в отношении себя политически мотивированным. В интервью Русской службе Би-би-си год назад он сказал, что "нет ни крупицы доказательств о присутствии каких-нибудь темных российских денег в этой истории".