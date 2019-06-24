Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Слоган кампании Экрема Имамоглу - "Все будет хорошо"

На выборах нового мэра Стамбула уверенно победил кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Почему это событие, казалось бы, местного значения стало одной из главных новостей в мировых СМИ? И кто такой Экрем Имамоглу?

На выборах в воскресенье он обошел кандидата от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма, ближайшего соратника президента Турции Реджепа Эрдогана.

Имамоглу 49 лет. До выдвижения кандидатом в мэры в начале этого года он возглавлял администрацию стамбульского района Бейликдузу и был мало кому известен.

На выборах мэра столицы в марте он победил с перевесом в 13 тысяч голосов, но результаты были аннулированы Центризбиркомом, который нашел целый ряд нарушений.

Однако аналитики сразу заговорили о том, что застигнутые врасплох власти просто не решились отдать Стамбул в руки оппозиционера.

Но его вторую победу остается только признать. "Все будет хорошо", гласил предвыборный лозунг Экрема Имамоглу. Правда, эксперты предрекают, что хорошо будет не всем.

Что означает победа Имамоглу?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Соперник Имамоглу Бинали Йылдырым был одним из основателей партии власти

Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана настали непростые времена.

Тот факт, что кандидат от оппозиции победил в столице дважды, говорит о том, что в более образованной и прогрессивной части турецкого общества есть запрос на перемены.

И с этим запросом придется считаться: Стамбул - ключевой город для Эрдогана.

Это большой мегаполис с населением 17 млн человек, финансовый и экономический центр страны. Эрдоган сам начинал в этом городе свою политическую карьеру, став мэром Стамбула в 1994 году.

После своей победы Экрем Имамоглу сказал, что готов к сотрудничеству с президентом Турции во благо народа, но каким будет этот диалог?

Сам Эрдоган не раз говорил: "Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции".

Исходя из логики Эрдогана, мэром Стамбула стал потенциальный лидер страны, и многие аналитики считают, что это действительно так.

Страсти по футболу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Свою политическую карьеру Реджеп Тайип Эрдоган начал с поста мэра Стамбула в 1994 году. На фото: Эрдоган в Стамбуле 18 июяна 2019 г

Президент Турции известен своей страстью к футболу. Он не просто болельщик, футбол для него - целая философия. Эрдоган не раз говорил, что футбол помогает завоевать сердца, его язык понятен всем.

Впрочем, эту карту разыгрывали многие турецкие политики еще с 1950 годов и не безрезультатно. Они были популярны в народе, в глазах которого футбол стирал границу между власть имущими и простыми людьми.

Народно-республиканская партия, которую представляет Экрем Имамоглу, напротив, всегда считалась партией элит, свысока относившейся к таким массовым видам спорта.

Она боролась за влияние в Стамбуле еще с 1970-х, но не находила поддержки, по мнению экспертов, в том числе и из-за своего снобизма.

Image caption Экрем Имамоглу стал очень популярен, хотя еще в начале года о нем мало кто знал

Но Имамоглу сломал этот барьер. В свои университетские годы на Северном Кипре он полупрофессионально играл за клуб Turk Ocagi Limasol.

Безусловно, он любит футбол и грамотно использовал это в своей предвыборной борьбе. Каждый его поход на стадион, а их было много в ходе кампании, поднимал его популярность.

Эрдоган, тоже полупрофессиональный игрок в прошлом, считает себя бомбардиром и на поле и в жизни. Имамоглу считает себя, скорее, голкипером.

Каким будет взаимодействие этих двух игроков, станет ясно, как только Экрем Имамоглу вступит в должность мэра турецкой столицы.