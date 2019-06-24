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Участник списка Forbes, бизнесмен Давид Якобашвили не планирует приезжать в Россию в ближайшее время. Неделю назад в его музее провела обыски ФСБ по жалобе его бывшего бизнес-партнера Бориса Минахи.

"Я не был в России с марта и вообще не планировал приезжать в ближайшее время, но из-за этой истории [с обысками ФСБ] не приеду тем более, пока с этим делом не разберутся. Неадекватные вещи творятся. Активной деятельности у меня в России нет, только музей, он работает сам по себе", - сказал Якобашвили в беседе с Би-би-си.

Сейчас бизнесмен, по его собственным словам, находится во Франции. "По работе я езжу в Женеву, Лондон, в Конго, Руанду. Сегодня я во Франции", - рассказал Якобашвили. В момет обысков он находился в Женеве.

Дело Якобашвили

На прошлой неделе сотрудники ФСБ провели обыски в музее "Собрание" в Москве. Этот музей на улице Солянка Якобашвили открыл в 2018 году. Художественный фонд музея составляет порядка 20 тысяч экспонатов.

Как сообщал ТАСС, обыски проводились в рамках уголовного дела, фигуранты которого пока не установлены.

РБК со ссылкой на источник сообщал, что следственные действия связаны с уголовным делом, которое ФСБ возбудила по жалобе бывшего бизнес-партнера Якобашивили Бориса Минахи. Он обвиняет Якобашвили в краже средств Ейского портового элеватора.

В январе 2018 года Минахи подал в Таганский суд Москвы иск к Якобашвили, в котором потребовал взыскать с него 4,7 млн долларов задолженности по договору займа. По утверждению Минахи, в 2010 году они с Якобашвили заключили четыре договора займа.

Якобашвили, в свою очередь, заявил, что никогда не брал у Минахи денег в долг, "так как никогда не испытывал такой необходимости".

"Напротив, тот брал у него постоянно денежные средства в долг без каких-либо подтверждающих документов, отдавал частями и до настоящего времени долги полностью не вернул", - приводятся объяснения Якобашвили в решении суда.

Бизнес обеспокоен

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), в правление которого входит Якобашвили, заявили, что глубоко озабочены обысками в музее.

"Бизнес-сообщество в очередной раз столкнулось с практикой использования уголовно-процессуальных механизмов для разрешения экономических споров", - говорится в заявлении ведущего российского объединения бизнесменов.

В РСПП считают, что подобный способ разрешения корпоративных споров подрывает доверие инвесторов к российской правовой системе и формирует ощущение недостаточной защищенности в России капиталовложений.

Президент РСПП Александр Шохин в разговоре с Би-би-си сравнил ситуацию с делом Baring Vostok.

Кто такой Якобашвили?

Давид Якобашвили занимает 145-ю строчку в российском рейтинге Forbes с состоянием в 750 млн долларов. Самый крупный его актив - 51% в нефтетрейдере Petrocas Energy Holding. В прошлом году он инвестировал 10 млн долларов в мессенджер Telegram Павла Дурова.

В 1990-е Якобашвили вместе с партнером Гаврилом Юшваевым открыл автосалон "Тринити", который торговал американскими автомобилями. Вместе с General Motors создал совместное предприятие "Тринити-моторс". Оно стало первым официальным дилером американской компании в России.

Якобашвили был одним из сооснователей казино "Метелица" на Новом Арбате. В прошлом это одно из самых известных и крупных казино в России.

В 1993 году Якобашвили вместе с партнерами создал производство фруктовых соков, впоследствии ставшее основой компании "Вимм-Биль-Данн".

Компания была продана в 2011 году PepsiCo за 5,8 млрд долларов. Сам Якобашвили получил за свою долю свыше 600 млн долларов.

Якобашвили входит в правление РСПП и возглавляет при нем комиссию по корпоративной этике. Среди недавних споров, которые рассматривала комиссия, была жалоба инвестфонда Baring Vostok к миноритариям банка "Восточный" Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову.

Якобашвили имеет шведское гражданство и проживет в Монако.