Валентина Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

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Сенатор Валентина Матвиенко приняла предложение представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете Федерации.

Официально ее об этот попросил врио губернатора Александр Беглов.

Ранее из-за статьи о возможном уходе Матвиенко из Совета Федерации были уволены два журналиста "Коммерсанта". Следом в знак протеста ушел весь политический отдел издания.

"Спасибо за предложение, для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь", - заявила Матвиенко в ответ на предложение Беглова.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга запланированы на единый день голосования 8 сентября. Пока документы в горизбирком подали 26 человек. Беглов считается фаворитом выборов.

Что писали об уходе Матвиенко?

Вокруг политического будущего Валентины Матвиенко уже несколько месяцев ходили слухи, однако официально чиновники эту тему не комментировали.

В газете отрицали связь увольнений и статьи о спикере. Главный редактор Владимир Желонкин в интервью Би-би-си заявил, что решение об увольнении Сафронова и Иванова принимал он лично.

По словам Желонкина, ни акционер, ни власти не просили его уволить журналистов и не предъявляли каких-либо претензий к статье.

"Статья была написана не по стандартам издательского дома", - сказал Желонкин, отказавшись уточнить, какие именно стандарты были нарушены.

Пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко сказал радио "Говорит Москва", что не считает ситуацию с увольнением журналистов поводом для комментариев спикера: "Сообщения сотрудников в соцсетях не могут быть поводом для обращения к Совету Федерации".