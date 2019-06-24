На Марсе произошел мощный выброс метана. Что это может означать?

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-CALTECH/MSSS Image caption Приборы марсохода "Кьюриосити" снова отметили пик в концентрации метана в нижних слоях атмосферы Марса

На прошлой неделе американский марсоход "Кьюриосити" зафиксировал необычно мощный выброс газа метана на поверхности Марса.

Его лазерный спектрометр обнаружил скачок в концентрации этого газа в воздухе более чем вдвое по сравнению с фоновым уровнем. В кратере Гейла концентрация метана составила 21 ppbv (объемных частиц на миллиард молекул).

Зонд ведет исследования в этом кратере уже в течение 7 лет. Обычно метан присутствует в атмосфере Марса в количестве 10 ppbv. Пока неясно, что именно послужило причиной такого внезапного скачка в его концентрации.

Ученые уже давно спорят о возможных источниках этого газа на Марсе, и исход этого спора может повлиять на наши представления о возможности органической жизни за пределами планеты Земля.

Дело в том, что в земных условиях метан на 90-95% имеет чисто органическое происхождение, то есть является продуктом жизнедеятельности бактерий. Лишь небольшая его часть образуется в результате тектонических процессов в мантии Земли.

"Наши приборы не дают пока представления о том, имеет ли этот метан биологическое или геологическое происхождение, является ли он древним или недавним выбросом", - говорит сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Пол Махаффи.

Это далеко не первое обнаружение сравнительно высоких колебаний уровня метана в марсианской атмосфере. Марсоход и орбитальные аппараты и раньше фиксировали подобные явления, но впервые его удалось наблюдать с помощью двух раздельных приборов.

В Солнечной системе есть множество небесных тел, на которых метан явно образовался в результате абиотических факторов, то есть без присутствия жизни. На газовых планетах-гигантах - Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне - он присутствует в атмосфере в больших количествах.

На Плутоне недавно был обнаружен метановый лед. Спутник Сатурна Титан имеет озера из жидкого метана. Таким образом, в нашей системе это отнюдь не редкий газ, но только на Земле, по-видимому, он образуется в результате органической активности.

Европейский орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter имеет способность фиксировать концентрации метана до 50 объемных частиц на триллион молекул. Этот аппарат находится на орбите вокруг Марса уже больше года, но пока не обнаружил никаких заметных выбросов этого газа.

Это может означать, что метан, который поступает с поверхности в атмосферу, очень быстро в ней рассеивается.

Если в конечном итоге ученым удастся установить точный район, в котором происходят такие выбросы, это поможет им лучше понять источники его происхождения.