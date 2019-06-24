В Азербайджане возмущены "сексистским" дресс-кодом автосервиса

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Известная азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаил написала в "Фейсбуке"о том, что недавней выпускнице ВУЗа, искавшей работу по интернету, пришел ответ из автосервиса Mayson Car Club. В письме указывалось, что в качестве дресс-кода принимаются только короткие юбки и обувь на высоких каблуках, а также содержалась просьба к претендентке прислать фото.

Требования дресс-кода компании возмутили пользователей интернета. Однако в компании говорят, что СМИ вырвали тему из контекста. Юбка и каблуки - стандартный дресс-код, говорят в компании, и помимо требований к одежде были и другие условия для желающих получить работу.

Журналистка рассказала Би-би-си, что девушка, которой прислали эти требования, хочет сохранить анонимность.

Представитель Mayson Car Club в интервью местному сайту 1news.az назвал произошедшее "дезинформацией" и "клеветой". "Распространенная информация (я говорю об иллюстрации) была вырвана из контекста условий вакансий нашей компании и представлена под совершенно другим углом", - сказал представитель фирмы.

Собственные стандарты компания назвала европейскими и отметила, что требований было множество, но "люди решили сделать рейтинг именно на этой картинке, исказив ее смысл". В упомянутой вакансии, по словам представителя, одним из условий была стандартная униформа.

"Соискателю предлагается ознакомиться с тем, какую форму ему придется носить, если он будет у нас работать, - заявил представитель автосервиса. - Возможно, он или она не захотят одеваться подобным образом. В униформу входит еще и головной убор, и специальная обувь. Все это делается, в том числе, для соблюдения техники безопасности".

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Эту картинку, среди прочего, автосервис прислал претендентке на вакансию

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption И эту тоже

Условия дресс-кода автосервиса у многих в азербайджанских соцсетях вызвали возмущение и недоумение.

"Какая роль у женской обуви в автосервисе?" - спрашивает Орхан.

С ним не согласен Азар. "На некоторых рабочих местах внешний вид имеет значение. В местах, где клиенты - преимущественно мужчины, желательны продавцы-девушки, а в обратных ситуациях - сексуальные мужчины, - пишет Азар. - Это не проблема. Потому что в продажах важны ощущения. И хорошо, что они предупреждают заранее. Это примитивный маркетинг".

"Некоторые полуподвальные кафе и столовые размещают на рекламе полуголых девушек, чтобы инстинкты мужчин влекли их вниз сначала за алкоголем, а потом, если захотят, и за проституткой, - отвечает Азару Джаваншир. - Я и не знал, что это называется маркетингом".

Другие отмечают, что компания предлагает зарплату в 400 манат (235 долларов) в месяц за работу 6 дней в неделю по 11 часов в день. "Может, сразу переехать жить в этот автосервис? Да они охренели совсем", - негодует юзер Хаджи.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption В основном в местных соцсетях возмущаются требованиями автосервиса к дресс-коду

Не дресс-код, а объективация

"Это объективация женского тела", - говорит Би-би-си специалист по гендерным вопросам Ниса Гаджиева. "Это овеществление женского тела, то есть, чтобы нравиться другим, женщина непременно должна показать свои ноги. Неправильно воспринимать это как "дресс-код", - считает она.

Ниса Гаджиева говорит, что в Азербайджане существует дискриминация по отношению к женщинам, и это не ограничивается длиной юбки: "Для чего на эту работу требуется именно работник-женщина? Почему, чтобы выполнять эту работу, она непременно должна носить короткую юбку? Выделять женщин при приеме на работу, даже если ее обязанности не обусловлены гендером, или, например, расспрашивать ее о семейном положении - это дискриминация".

Активистка Фидан Назар говорит, что в Азербайджане на рабочих местах к женщинам в отношении одежды предъявляется гораздо больше требований и запретов, чем к мужчинам.

"Вмешиваются в длину юбки, высоту каблука, макияж и прическу женщины. Я ещё не говорю о проблемах пирсинга и тату", - говорит она.

Проблема в законодательстве

Председатель Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов считает, что ситуация "драматизируется": "В мировой практике, как в государственных органах, так и на коммерческих предприятиях, есть определенные требования относительно одежды, именуемые дресс-кодом. Азербайджанское законодательство этот вопрос не регулирует. Если это не регулируется законом, проблему надо искать не в компании, предъявляющей требования к одежде, а в нашем законодательстве".

Мамедов говорит, что если бы в законодательстве были прописаны общие требования к одежде, то названная компания считалась бы нарушившей их.