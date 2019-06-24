Роспотребнадзор предупредил о падении качества грузинских вин. Что не так?

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Роспотребнадзор решил усилить контроль за качеством грузинского алкоголя: по данным ведомства, за последние пять лет качество вина из Грузии резко ухудшилось. Эксперты по-разному оценивают такой шаг.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, с 2014-го по 2018 год количество грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям, увеличилось в 2,9 раза - до 203 тысяч литров.

При этом о возможном запрете или ограничении поставок грузинского вина в Россию в ведомстве не сообщают.

Отношения Москвы и Тбилиси ухудшились на прошлой неделе на фоне массовых акций протеста в грузинской столице. Поводом для них стало то, что депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов поднялся на трибуну спикера в парламенте страны и разговаривал на русском языке.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан России в Грузию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что планы Роспотребнадзора по усилению контроля за вином не имеют отношения к протестам в Тбилиси.

"Здесь нет никакого политического конфликта. Здесь просто превентивные меры по обеспечению безопасности наших сограждан - вот о чем идет речь", - сказал он.

"Винная помойка"

По мнению главы Российской ассоциации сомелье Артура Саркисяна, качество грузинских вин, которые поставляются в Россию, оставляет желать лучшего.

"Вина более высокого качества гораздо выгоднее продавать в Китай или в Европу. А Россия является помойкой, в которую можно скинуть все, что угодно. В Россию продается то, что в других странах не купят", - сказал Саркисян в беседе с Русской службой Би-би-си.

По мнению эксперта, российский рынок заполнен некачественным грузинским вином, и грузинские поставщики пока не хотят исправлять эту ситуацию.

В январе 2018 года глава Национального агентства по виноделию Грузии Георгий Самниашвили заявлял, что его ведомство намерено ужесточить контроль за качеством экспортного вина.

"Мы должны поддерживать связь с российским рынком, так как это для нас крупнейший рынок, где наше вино знают много лет. Но мы также должны выходить на другие рынки других стран. При этом мы хотим сохранять объем экспортируемого вина. Мы предпочитаем не увеличивать и не уменьшать экспорт, а контролировать качество и улучшать его", - говорил он.

В свою очередь Национальное агентство вина Грузии в понедельник заявило, что оснований для сомнения в качестве грузинской продукции нет. "Думаем, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы ставить под сомнение грузинский экспортируемый товар", - цитирует заявление пресс-службы агентство РИА Новости.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С 2006-го по 2013 год в России действовал запрет на импорт грузинских вин

При этом глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечает, что с 2013-го по апрель 2019 года в Россию было поставлено 213 млн бутылок грузинского вина, из них надзорные органы забраковали примерно 800 тыс. бутылок, то есть лишь 0,35%.

По мнению Дробиза, возможный запрет на поставки грузинского вина повредит как грузинским поставщикам, так и российским потребителям.

"Если мы запретим поставки [грузинского вина], то две трети [грузинских винодельческих] заводов просто закроются, это будет очень ощутимый урон для отрасли... Россияне очень привыкли к этим винам, к их вкусу. Думаю, что они все равно будут их покупать и привозить, например, из Белоруссии", - сказал Би-би-си эксперт.

Семь лет запрета

Российские власти вводили запрет на поставки грузинских вин в марте 2006 года: тогда Роспотребнадзор обнаружили в их составе тяжелые металлы и пестициды. Запрет действовал в течение семи лет: лишь в июне 2013 года поставки были возобновлены.

С тех пор спрос на грузинское вино среди россиян быстро рос. По итогам 2017 года Грузия стала третьим по величине экспортером вин в Россию, уступив лишь Испании и Италии. К 2019 году Грузия вышла на второе место, опередив Италию.

Как говорит Артур Саркисян, после снятия семилетних санкций Грузия начала ввозить в Россию "более-менее нормальные вина", однако уже через несколько лет на российский рынок снова "начало приходить все, что угодно".

Вадим Дробиз говорит, что в 2006-2013 году в грузинской винодельческой отрасли произошел серьезный обвал, что еще раз подтвердило ее критическую зависимость от российского рынка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия является одним из главных рынков для грузинских винодельческих хозяйств

По данным Национального агентства по виноделию, в 2018 году объем экспорта грузинских вин стал рекордным за последние 30 лет. Главными странами-импортерами грузинского вина являются Россия, Украина, Китай, Казахстан и Польша.

В понедельник грузинские СМИ сообщили, что власти страны намерены возобновить традицию встречать прибывающих в страну туристов бутылкой вина после прохождения паспортного контроля в аэропортах. Для этих целей планируется закупить 300 тысяч бутылок красного сухого вина "Саперави".

Подобные акции уже проводились в Грузии в 2016 и 2017 году.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько полагает, что таким образом Грузия хочет вновь привлечь российских туристов после запрета на прямые перелеты.