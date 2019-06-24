Кинокомпания Kinodanz отозвала свой иска к BadComedian

Правообладатель иллюстрации Youtube/Badcomedian

Кинокомпания Kinodanz, которая обвиняла видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian) в нарушении авторских прав, отказалась от исковых требований к нему на миллион рублей.

"Суд определил: производство по иску прекратить", - цитирует РИА Новости решение судьи Красногорского городского суда Московской области.

На заседании представитель кинокомпании поддержал ходатайство о прекращении производства по иску "в связи с урегулированием спора".

Адвокат блогера Сергей Панченко заявил, что Баженов изначально не планировал выплачивать указанную в иске сумму. "Нас эта ситуация полностью устраивает", - прокомментировал он "Интерфаксу" решение суда.

17 июня продюсер Kinodanz Евгений Мелентьев сообщил о заключении мирового соглашения с Баженовым, однако детали сделки разглашать не стал.

Скандал с цитатами

В начале июня Баженов выпустил видеоролик, в котором рассказал, что кинокомпания Kinodanz подала на него в суд за нарушение авторских прав.

Поводом для иска стал обзор фильма "За гранью реальности". В исковом заявлении, которое показал в ролике Баженов, говорится, что в своем обзоре блогер превысил допустимые объемы цитирования. При этом, как отмечает блогер, в законе допустимые объемы цитирования не установлены.

За нарушение авторских прав кинокомпания потребовала удалить ролик и взыскать с блогера 1 млн рублей компенсации.

В защиту BadComedian выступили многие деятели кинематографа и шоу-бизнеса, в том числе и те, кого он ругал в своих обзорах. Среди них - режиссер и продюсер Александр Роднянский, журналист Юрий Дудь, режиссер Федор Бондарчук и режиссер Сарик Андреасян.

Позднее Евгений Мелентьев пояснил, что иск был подан исключительно из-за незаконного использования видеоконтента и не имеет никакого отношения к цензуре.

6 июня кинокомпания Kinodanz заявила, что разрешение экономического спора с BadComedian возможно только в публичном поле, куда "он сам его и вынес".

В своем обзоре фантастического боевика "За гранью реальности" Баженов утверждал, что министерство культуры России выделяет государственные деньги на фильмы, которые впоследствии оказываются убыточными в прокате.

Вскоре после подачи иска против блогера директор департамента кинематографии минкульта Ольга Любимова заявила, что министерство не вмешивается в спор между Kinodanz и Баженовым.