Кинокомпания Kinodanz отозвала свой иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая обвиняла видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian) в нарушении авторских прав, отказалась от исковых требований к нему на миллион рублей.
"Суд определил: производство по иску прекратить", - цитирует РИА Новости решение судьи Красногорского городского суда Московской области.
На заседании представитель кинокомпании поддержал ходатайство о прекращении производства по иску "в связи с урегулированием спора".
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Адвокат блогера Сергей Панченко заявил, что Баженов изначально не планировал выплачивать указанную в иске сумму. "Нас эта ситуация полностью устраивает", - прокомментировал он "Интерфаксу" решение суда.
17 июня продюсер Kinodanz Евгений Мелентьев сообщил о заключении мирового соглашения с Баженовым, однако детали сделки разглашать не стал.
Скандал с цитатами
В начале июня Баженов выпустил видеоролик, в котором рассказал, что кинокомпания Kinodanz подала на него в суд за нарушение авторских прав.
Поводом для иска стал обзор фильма "За гранью реальности". В исковом заявлении, которое показал в ролике Баженов, говорится, что в своем обзоре блогер превысил допустимые объемы цитирования. При этом, как отмечает блогер, в законе допустимые объемы цитирования не установлены.
За нарушение авторских прав кинокомпания потребовала удалить ролик и взыскать с блогера 1 млн рублей компенсации.
В защиту BadComedian выступили многие деятели кинематографа и шоу-бизнеса, в том числе и те, кого он ругал в своих обзорах. Среди них - режиссер и продюсер Александр Роднянский, журналист Юрий Дудь, режиссер Федор Бондарчук и режиссер Сарик Андреасян.
Позднее Евгений Мелентьев пояснил, что иск был подан исключительно из-за незаконного использования видеоконтента и не имеет никакого отношения к цензуре.
6 июня кинокомпания Kinodanz заявила, что разрешение экономического спора с BadComedian возможно только в публичном поле, куда "он сам его и вынес".
В своем обзоре фантастического боевика "За гранью реальности" Баженов утверждал, что министерство культуры России выделяет государственные деньги на фильмы, которые впоследствии оказываются убыточными в прокате.
Вскоре после подачи иска против блогера директор департамента кинематографии минкульта Ольга Любимова заявила, что министерство не вмешивается в спор между Kinodanz и Баженовым.