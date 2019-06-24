Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Истребитель Eurofighter (архивное фото)

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись и потерпели крушение в районе Мюриц на северо-востоке Германии.

По данным очевидца - еще одного пилота Eurofighter - оба летчика сумели катапультироваться из самолетов.

Одного из них нашли живыми, спасателям удалось снять его с дерева. Но неподтвержденным пока официально сообщениям немецкого телеканала n-tv, второй пилот погиб.

Один из самолетов рухнул в лес, а другой потерпел крушение в районе 10 км от местной деревни, сообщили в министерстве иностранных дел в земле Мекленбург-Передняя Померания. По предварительным данным, от обломков никто не пострадал. Власти также заявили, что п

Представитель бундесвера заявил, что столкновение в воздухе произошло, когда три самолета совершали учебные полеты. Сообщается, что третий пилот видел два парашюта.

Местные СМИ показали кадры столпов поднимающегося дыма от обоих рухнувших самолетов. Ни в одном из истребителей не было оружия.

Около 400 "Еврофайтеров", созданных консорциумом компаний Airbus, BAE Systems и Leonardo используются военными по всему миру.

На прошлой неделе стало известно, что Германия вместе с Францией собираются создать европейский истребитель шестого поколения FCAS (Future Combat Air System - боевая воздушная система будущего), который в частности заменит истребитель Eurofighter.