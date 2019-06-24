Кто заработает на запрете прямых перелетов между Россией и Грузией

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новости о запрете на полеты в Грузию для российских компаний пришли в пятницу, через сутки запрет коснулся и грузинских перевозчиков.

Компании из Беларуси и Турции могут дополнительно заработать на запрете полетов между Россией и Грузией. Для российских компаний запрет обернется лишь дополнительными расходами. Сумму расходов российские перевозчики предъявят правительству уже на этой неделе.

Президент России Владимир Путин запретил российским и грузинским авиакомпаниям прямые перелеты между странами с 8 июля. Сколько продлится запрет на прямые перелеты, неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал 24 июня, что возвращение ситуации в Грузии в "нерусофобское" русло станет поводом "задуматься о пересмотре принятого решения".

Кто поделит перелеты на одном из самых популярных направлений и сколько потеряют российские перевозчики?

Кто поделит направление

Долететь из России в Грузию и обратно после 8 июля можно будет только с пересадкой и только рейсами зарубежных перевозчиков.

Среди пунктов пересадки - Ереван, Баку, Рига, Варшава, Будапешт, Стамбул и другие.

Хорошие шансы получить долю на грузинском направлении есть у белорусской "Белавиа", отмечает глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. "Белавиа уже наладила воздушный мост между Россией и Украиной", - напоминает он.

С ним соглашается главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов. "С точки зрения удобства перелета из Москвы, европейской части России, Санкт-Петербурга - это, конечно, Минск", - говорит Борисов.

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Еще один претендент на рынок - Turkish Airlines, которая уже имеет развернутую и обширную сеть пунктов вылета и прилета в России. Аэропортами в Тбилиси и Батуми управляет турецкий холдинг TAV Airports. Поможет ли крупнейшему турецкому перевозчику это обстоятельство существенно увеличить долю на рынке полетов между Россией и Грузией, неизвестно.

"Авиакомпания действует независимо, но исключать, что могут появиться дополнительные договоренности между сторонами (турецкими компаниями - Би-би-си), нельзя", - говорит Пантелеев.

Turkish Airlines может привлечь туристов хорошим сервисом. Однако фактически это будет полет с большим "крюком" - самолет из Москвы в Стамбул пролетает мимо Грузии, а потом возвращается. В любом случае, приоритетом при выборе рейса с пересадкой скорее всего будет вопрос цены, говорит Федор Борисов.

Как сообщает Интерфакс, премьер-министр Армении по вопросам авиации Акоп Чагарян сказал, что армянские авиакомпании уже готовы использовать два дополнительных самолета для перевозок между Россией и Грузией.

"С удовлетворением должен отметить, что три авиакомпании - "Армения", "Тарон авиа" и "Atlantis European Airways" - готовы участвовать в урегулировании возникшего между братскими народами кризиса, с закрепленными за ними пятью самолетами, число которых может увеличиться еще на два", - сказал он.

Би-би-си направила запросы в компании, которые уже летают в Грузию - "Белавиа", турецкую компанию Pegasus, Азербайджанские авиалинии, Armenia Air, Turkish Airlines, а также в TAV Airports.

В Pegasus Airlines пояснили, что пока не обладают информацией по этому поводу, остальные не ответили на запросы.

Media playback is unsupported on your device "Этот удар мы переживем"

Сколько потеряют?

По данным источников газеты "Коммерсант", из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тысяч пассажиров, еще 25 тысяч человек должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

На возврат средств за билеты перевозчикам придется направить 2,3-3 млрд рублей.

Для крупнейших перевозчиков "Аэрофлота" и S7 грузинское направление небольшое в общем объеме, сказал Федор Борисов. И потери российских авиакомпаний от перелетов с Грузией, по его словам, будут значительные, но не фатальные.

Правда, они последуют за рекордными потерями в первом квартале 2019 года, когда совокупный убыток российских авиакомпаний составил 45,3 млрд рублей. В 2018 год общий убыток, по оценке Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, составил около 50 млрд рублей.

Помимо потерь из-за возврата билетов, авиакомпаниям стоит приготовиться к недополученной прибыли после 8 июля - из-за непроданных билетов по этому направлению, полагает Сергей Суверов, старший аналитик "БКС Премьер". Дополнительные потери из-за аннулирования маршрутов на неопределенное время могут также измеряться миллиардами рублей, говорит он.

Грузия - не ключевое, но рентабельное направление. Для "Аэрофлота" запрет не станет серьезным ударом. После новостей о запрете прямого авиасообщения между Россией и Грузией падения акций компаний на московской бирже не было. "Инвесторы считают, что "Аэрофлот" может перенаправить самолеты на другие направления. Сейчас летний сезон и достаточно много других направлений, куда можно направить рейсы", - говорит аналитик.

"Дочка" "Аэрофлота" - авиакомпания "Победа" - может пострадать больше. "У "Победы" маршрутная сеть меньше, чем у "Аэрофлота"... Перестройка маршрутной сети занимает месяц-два", - говорит Суверов.

Русская служба Би-би-си направила запрос в "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победу", Red Wings и "Нордавиа".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сколько будет длиться запрет на прямые перелеты между странами, неизвестно.

Представитель зампреда правительства Максима Акимова сообщил Би-би-си, что пока авиакомпании не запрашивали компенсации своих расходов. Представитель "Нордавиа" сказал Би-би-си, что на одном из совещаний в правительстве вопрос о компенсациях поднимался.

Уже на этой неделе пройдет совещание с участием перевозчиков. На нем они предоставят информацию о количестве рейсов, пассажиров и о своих финансовых расходах, которые они понесут после 8 июля, сказал представитель Акимова.

Что будет с ценами

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По данным Aviasales, пока цены на перелеты в Грузию после запрета не изменились: "Об изменениях цены пока рано говорить, мы не фиксируем каких-то аномалий". Средняя стоимость перелета составляет около 13 тысяч рублей, говорит PR-директор сервиса Янис Дзенис. Правда, перелет стал в два раза дольше.

Цены на перелеты в Грузию после 8 июля могут сохраниться на нынешнем уровне, но все будет зависеть от политики авиакомпаний, которые придут на это направления вместо российских и грузинских перевозчиков, полагает Пантелеев.

"Чем жестче будет конкуренция между альтеранивными вариантами, тем привлекательнее будет тарифная политика. Прецеденты, когда стыковочные маршруты обходятся дешевле, чем прямые, хорошо известны, - говорит он.