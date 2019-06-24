Юнус-Бек Евкуров ушел с поста главы Ингушетии. Он пожаловался на разобщенность

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/TASS Image caption Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил, что добровольно оставит свой пост.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - сказал Евкуров в обращении, показанном на национальном телевидении республики.

В заявлении он пожаловался на разобщенность народа: "Я отчетливо вижу, что сегодня оно проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза. Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены".

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года, но лишь недавно снова назначен на позицию. "В соответствии с законом мои полномочия истекают в 2023 году - через четыре года", - говорится в заявлении.