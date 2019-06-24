США ввели новые жесткие санкции против Ирана и его лидера Хаменеи

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Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых жестких санкций в отношении Ирана, в том числе против личной канцелярии духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

По словам президента, дополнительные санкции, в результате которых будут заморожены зарубежные иранские активы на миллиарды долларов, станут американским ответом на уничтожение Ираном американского беспилотника и другие враждебные акции.

Однако, по словам Трампа, санкции были бы введены в любом случае, даже если бы инцидента с беспилотником не случилось.

Как сказал Трамп, давление на Иран будет возрастать с целью помешать ему обрести ядерное оружие.

В последние недели напряженность в отношениях между двумя странами усилилась.

Президент Трамп также заявил, что Ирану не будет позволено получить ядерное оружие.

Министр финансов США Стив Мнучин подтвердил, что подписанный Трампом указ о дополнительных санкциях обсуждался еще до того, как иранские Стражи революции сбили американский беспилотник над Персидским заливом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп возложил лично на Хаменеи ответственность за враждебные действия Ирана

По словам Трампа, аятолла Хаменеи несет личную ответственность за враждебную по отношению к США политику иранского режима.

"Санкции, введенные в соответствии с указом... лишат Верховного лидера, его канцелярию, а также тех, кто с ними тесно связан, доступа к ключевым финансовым ресурсам", - заявил Дональд Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее оценил личное состояние Хаменеи в 95 млрд долларов. Из этих средств, по сведениям Вашингтона, финансируется деятельность иранских Стражей исламской революции.

Санкции США наложены также на восьмерых командующих Стражей исламской революции.

Результат санкций

Иран уже ощущает последствия возобновления американских санкций и решения администрации Трампа выйти из состава международного договора по ядерной программе Тегерана.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Американские санкции непосредственно затронули многих иранцев

Санкции, в особенности в энергетике, морском транспорте и финансовой системе Ирана уже привели к к резкому падению экспорта иранской нефти и к практически полному прекращению иностранных инвестиций в экономику Ирана.

Санкции США запрещают американским компаниям иметь дело с Ираном, а также с иностранными компаниями, ведущими бизнес с этой страной.

В результате в Иране ощущается дефицит импортных товаров.

Курс иранской валюты резко упал, что привело к значительному росту цен.