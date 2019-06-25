"Кокаиновый король Милана" сбежал из тюрьмы в Уругвае

Правообладатель иллюстрации EPA / Italian Police Image caption Рокко Морабито был в розыске с 1995 года

Один из боссов итальянской мафии по имени Рокко Морабито сбежал из тюрьмы в Уругвае, где ожидал экстрадиции на родину. Об этом сообщило уругвайское министерство внутренних дел.

Уругвай уже согласился выдать Морбито Италии, известного как "кокаиновый король Милана".

Морабито считается главой группировки "Ндрангета" - калабрийской версии традиционной мафии. Власти Италии разыскивали его с 1995 года.

"Кокаиновый король Милана" был задержан в 2017 году в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте, где жил под чужим именем около 10 лет.

"Ндрангета" базируется на юге Италии, в Калабрии, и считается, что она контролирует около 80% европейского рынка кокаина.

В заявлении министерства внутренних дел говорится, что Морабито и еще трое заключенных сбежали "через дыру в крыше" поздно вечером в воскресенье, а затем ограбили живущего неподалеку от тюрьмы фермера, так как им были нужны деньги.

"Вызывает беспокойство, что такой преступник, как Рокко Морабито, глава "Ндрангенты", мог сбежать из тюрьмы в Уругвае", - сказал министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

По словам полиции, Морабито, которому сейчас 52 года, организовал контрабанду сотен килограмм кокаина из Бразилии в Италию.

Он должен был быть экстрадирован в Италию не для того, чтобы предстать перед судом, а но основе заочных приговоров. Его признали виновным в руководстве преступной группировкой и незаконным оборотом наркотиков.

Морабито был задержан в сентябре 2017 года в гостинице в Монтевидео, столице Уругвая. Жил он на дорогой вилле в Пунта-дель-Эсте.

Сейчас он в списке разыскиваемых Интерполом.