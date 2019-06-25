Адвокат наркобарона Коротышки защищает его подельника-украинца

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эль Чапо, чьим подельником следователи считают Корецкого, ожидает приговора в манхэттенской федеральной тюрьме Metropolitan Correctional Center (на фото)

Суд в США отклонил отвод адвокату известного мексиканского накробарона Эль Чапо (Коротышка), который взялся защищать гражданина Украины и Канады Михайло Корецкого. Следователи считают украинца подельником Коротышки и обвиняют в доставке кокаина фурами.

В начале июня в США был экстрадирован 44-летний Михайло Корецкий по прозвищу Русский Майк, или Кобра, арестованный в январе прошлого года по ордеру Интерпола на острове Кюрасао, куда он прилетел из Торонто.

Корецкого, имеющего украинское и канадское гражданство, следователи называют подельником знаменитого Эль Чапо (Коротышки) - главы мексиканского наркокартеля Синаола 61-летнего Хоакина Гусмана-Лоэру.

У украинца и мексиканского наркобарона - общий адвокат, и американские прокуроры пытались изменить эту ситуацию. Однако Корецкий был против, и суд на специальных слушаниях отказался дать отвод защитнику.

Дело Эль Чапо

Коротышка в феврале этого года был признан виновным бруклинскими присяжными в контрабанде кокаина и других преступлениях. Он ожидает приговора в манхэттенской федеральной тюрьме МСС (Metropolitan Correctional Center). Ему грозят несколько пожизненных заключений. Сколько именно, он узнает 17 июля, когда суд огласит свое решение.

Корецкий проходит вместе с ним по другому делу, заведенному еще в 2014 году на Манхэттене в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.

По этому делу подельниками Эль Чапо и Корецкого проходят колумбиец Ильдебрандо Александр Сифуэнтес-Вилла, долгое время бывший правой рукой Коротышки, но потом изменивший ему и давший против него показания, и канадец Стивен Телло, бывший главным наркодилером картеля в Канаде, где он отбывает сейчас 15-летний срок по другому кокаиновому делу.

Корецкий, по версии следствия, занимался грузоперевозками и владел в Торонто компанией, которую, скорее всего, открыл специально для транспортировки товарных количеств кокаина из США в Канаду и по Канаде. Ему инкриминируется контрабанда "пяти килограммов [наркотика] и больше", это формулировка судебных документов, применяемая для определения меры наказания - в данном случае от 10 лет до пожизненного срока.

На самом деле, утверждают следователи, с октября 2008-го по январь 2014 года он якобы провез сотни килограммов кокаина, оптовая стоимость которого составляла 30 тысяч долларов за килограмм. Поскольку его розничная цена была в несколько раз выше, речь идет о многомиллионных суммах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра (Эль Чапо - Коротышка) был арестован в Мексике и экстрадирован в США в январе 2017 года. Присяжные вынесли вердикт в феврале этого года, приговор еще ожидается

Что есть у прокуратуры

Корецкий не признает вину. Он боролся против экстрадиции в США почти полтора года и, проиграв в судах Кюрасао, обратился в Верховный суд Нидерландов, которым принадлежит остров.

Он проиграл и там, но зато выиграла пресса, потому что голландский генпрокурор обнародовал большую часть американского ходатайства о выдаче Корецкого.

Из этого документа, который в США журналистам официально получить невозможно, вырисовывается доказательная база обвинения, состоящая из прослушек и показаний неназванных пока свидетелей обвинения, обозначенных как CW-1 и CW-2 (от confidential witness, "конфиденциальный свидетель").

Прокуратура также располагает справками авиакомпаний, документирующими полеты Корецкого в Мексику, где он якобы вел переговоры с эмиссарами картеля - и будто бы запросил у них однажды 155 тысяч долларов за доставку двух партий наркотика из США в Канаду.

По словам CW-2, в конце 2012-2013 годах некий канадский наркоторговец отправил Корецкого в Мексику к одному из главарей картеля Синалоа, с которым тот договорился о доставке в Канаду трех партий наркотика. Его собеседник закодирован в судебных документах как Персона №2.

Информаторы прокуратуры сообщали картелю, что Корецкий якобы занимался контрабандой наркотиков из США в Канаду задолго до встречи с ними.

Как утверждали американцы в своем ходатайстве о выдаче Корецкого, однажды он якобы спросил у неназванного канадского наркодилера, сколько ему заплатят за услуги. "57", - ответил тот и вручил пакет, в котором были 57 тысяч долларов. Поставщик добавил, что будет должен Корецкому еще 20 тысяч.

Корецкому вменяют то, что его фуры доставляли кокаин из Лос-Анджелеса в Буффало, находящийся на канадской границе, и дальше в Канаду, чьи правоохранители подозревали его давно.

По данным канадской газеты National Post, ордер на арест Корецкого был выписан в мае 2015 года - за два с половиной года до его задержания на Кюрасао, но канадская полиция почему-то не пыталась его задержать.

Корецкого обвиняли в наркоторговле и преступном сговоре.

Неясно также, почему американцы не требовали у Канады его выдачи, хотя дело на него было официально заведено в США еще 1 мая 2014 года. Наконец, канадцы не просили, чтобы Корецкого экстрадировали к ним с Кюрасао.

Борясь против его экстрадиции, адвокаты Корецкого обращали внимания на это, но так и не сумели убедить судей ни на Кюрасао, ни в Нидерландах, ни в Нью-Йорке.

Что за адвокат

Вскоре после ареста на Кюрасао Корецкий нанял известного нью-йоркского адвоката Джеффри Ликтмана, прославившегося на процессах отпрыска умершего в тюрьме крестного отца клана Гамбино Джона Готти, где он раз за разом добивался оправдания.

Нюанс в том, что Ликтман продолжает одновременно представлять Эль Чапо, который был, по версии следствия, подельником Корецкого.

Через несколько дней после экстрадиции с Кюрасао манхэттенские прокуроры прислали письмо федеральному судье Полу Кротти, который будет председательствовать на процессе Корецкого. Прокуроры доказывали, что если Ликтман останется адвокатом и Коротышки, и Корецкого, это может создать конфликт интересов.

Например, писали они, Корецкий может пойти на сотрудничество со следствием и, соответственно, дать показания против Эль Чапо. Это поставит их общего адвоката в двусмысленное положение, которое может помешать ему защищать кого-то из клиентов.

Судья назначил специальное слушание по этому вопросу, которое, по словам Ликтмана, было "недолгим и безболезненным". Корецкий уверенно заявил на нем, что ситуация его полностью устраивает, и отказался давать отвод Ликтману.

Судья заключил, что Корецкий принял это решение "сознательно, по здравом размышлении и добровольно", и отказался отстранить адвоката. Следующее досудебное заседание назначено на 30 июля.