Люди в масках пришли с обысками к крупнейшему автодилеру России

Правообладатель иллюстрации TASS

В несколько центров компании "Рольф" в Москве и Петербурге, одного из крупнейших автодилеров России, пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР). Основатель компании Сергей Петров сказал Би-би-си, что "обвинение выглядит серьезно - незаконный вывод денег с подложными документами".

О том, что в центральный офис "Рольф" на Алтуфьевском шоссе в Москве утром в четверг пришли сотрудники ФСБ в масках, сообщила газета "Коммерсант". "Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах. Иногда выпускают покурить", - рассказал изданию работник центра.

Позже представитель компании Павел Носов подтвердил Би-би-си, что около девяти утра в несколько дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СКР. "Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании", - пояснил Носов.

"Сотрудники СКР препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне", - заявил он.

"Данное поведение СКР несет для нас репутационные и имиджевые риски", - добавил он.

"Фонтанка" уточняет, что, по ее данным, в следственных действиях принимают участие сотрудники СКР и управления "К" ФСБ (так называемое "банковское" управление).

СКР пока не комментирует ситуацию.

Источник "Интерфакса" сообщил, что правоохранители изымают бухгалтерские документы автодилера "Рольф". "Изымается бухгалтерская документация в рамках уголовного дела, связанного с деятельности одного из контрагентов. Напрямую к компании обыски отношения не имеют", - сказал источник. По его словам, контрагент сотрудничал с несколькими филиалами "Рольфа" в разных регионах.

"Рольф" и Петров

"Рольф"- крупнейший импортер и продавец легковых автомобилей. Компанию основал Сергей Петров, который до 2004 года занимал пост президента группы компаний "Рольф", а затем передал оперативное управление менеджерам.

Петров занимает 114 строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 900 млн долларов.

До октября 2016 года Петров был депутатом Госдумы, представлял партию "Справедливая Россия" и придерживался оппозиционных взглядов. Он был в числе семи депутатов, голосовавших против "закона Димы Яковлева", который запрещает иностранное усыновление, а также голосовал против "закона Яровой".

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption "Это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят", - сказал Сергей Петров в разговоре с Forbes

"Парламентские дискуссии - это способ разрешения конфликтов в зрелом обществе, мы для этого оказались слабыми, - объяснял Петров решение не переизбираться в Госдуму в интервью "Ведомостям". - Даже Дума прошлого столетия была более независимой".

Петров сказал Би-би-си, что находится в Вене и возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.

По его словам, официальное обвинение "выглядит серьезно - незаконный вывод денег с подложными документами". В апреле этого года, по его словам, следственные органы изымали документы у аудиторов PWC.

"Дальше действует закон: вместо спора где-либо идем с полком, задерживаем менеджеров там с утра, обыскиваем, топчем, это стрессы для всех семей, потом сотрудникам не даем работать", - так Петров описал то, что происходило сегодня в компании. Формальной возможности остановить это нет, считает он.

Журналу Forbes он заявил, что обыски не стали для него неожиданностью. "Это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят", - сказал он.

Портфель брендов "Рольф" включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд. В их числе Audi, BMW, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus и другие. Дилерская сеть компании насчитывает 62 центра в Москве и Петербурге.

По собственным данным компании, в 2018 году она продала более 96 тысяч новых автомобилей и почти 65 тысяч авто с пробегом.