Суд в Грузии исключил нетерпимость в убийстве правозащитника Виталия Сафарова

Правообладатель иллюстрации Svitlana Valko Image caption Виталий Сафаров занимался продвижением культуры толерантности в грузинском обществе

Тбилисский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы Георгия Сохадзе и Автандила Канделакишвили, признав их виновными в умышленном групповом убийстве правозащитника Виталия Сафарова. При этом суд не признал мотивом убийства национальную нетерпимость, на чем настаивали адвокат и прокурор.

25-летний сотрудник неправительственной организации "Центр участия и развития" (Centre for Participation and Development), занимающейся вопросами толерантности, был убит 30 сентября прошлого года в центре Тбилиси.

Адвокаты семьи Сафарова, его близкие и коллеги с самого начала настаивали на том, что убийство Сафарова было совершено на почве национальной ненависти, а обвиняемые были членами неонацистской группировки.

По словам адвоката Эки Кобесашвили из Центра по правам человека, который представляет интересы семьи Сафаровых, решение суда для них неприемлемо. По ее мнению, судья, не признав мотивом убийства национальную нетерпимость, переложила ответственность на вышестоящую судебную инстанцию.

"Судья снял обвинение в совершении убийства на почве национальной ненависти, тогда как свидетели ясно говорили о том, что Виталия убили только из-за того, что он был евреем", - сказала журналистам Кобесашвили.

Сторона обвинения также не согласна с исключением мотива национальной нетерпимости. Прокурор Михаил Чхеидзе заявил, что обжалует решение суда в апелляционном порядке.

Ни один из обвиняемых не признает вины в умышленном групповом убийстве. Адвокаты обвиняемых также категорически отрицают то, что их подзащитные были членами неонацисткой группировки.

Адвокат обвиняемого Канделакишвили Зураб Бегиашвили назвал решение суда победой Грузии и частично победой стороны защиты.

"Сегодня суд подтвердил, что в Грузии людей не убивают на расовой почве, что нет нетерпимости в Грузии в этом плане. И что в Грузии в безопасности жизнь человека любой национальности, религии, расы и цвета кожи", - сказал Бегиашвили журналистам.

Он добавил, что решение будет обжаловано в части группового убийства, так как группового преступления, по его мнению, совершено не было.

Image caption Автандил Канделакишвили и Георгий Сохадзе не признали вины в убийстве Сафарова

Дело Сафарова

Дело Сафарова называют беспрецедентным для Грузии, так как впервые были выдвинуты обвинения в убийстве на почве национальной нетерпимости.

Изначально двух подозреваемых - 20-летнего Автандила Канделакишвили и 25-летнего Георгия Сохадзе - обвинили по статьям "Умышленное убийство" и "Недонесение о преступлении" соответственно.

С такой квалификацией обвинения не соглашались представители правозащитных организаций. Позднее прокуратура изменила обвинения в отношении обоих подозреваемых на групповое умышленное убийство на почве национальной нетерпимости.

Правозащитник был убит 30 сентября прошлого года. Согласно показаниям свидетелей и записям с камер наблюдения, конфликт начался у одного из баров в центре Тбилиси и продолжился на близлежащей улице Александра Дюма.

Как рассказывала адвокат Кобесашвили, поводом для конфликта стал русский язык, на котором говорил Сафаров и его знакомые. Сафаров сказал, что он еврей и гражданский активист, который защищает права меньшинств. По ее мнению, именно это стало мотивом убийства.

Image caption У здания суда в Тбилиси собирались активисты, выступающие против нетерпимости

Как рассказал в суде прокурор, один из нападавших наносил удары ножом, а второй бил Сафарова кастетом. По словам Кобесашвили, ему нанесли девять ножевых ранений, четыре из которых были смертельными.

Оба нападавших сбежали с места преступления. Сафаров умер до того, как его довезли до больницы.

Ни Канделакишвили, ни Сохадзе не признавали вины в убийстве.

"Канделакишвили не состоит в нацистской организации, и тем более не совершал действий на почве нацизма. Это абсурдное обвинение, которое было использовано определенными социальными группами", - говорил адвокат Бегиашвили.