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Россия возвращается в ПАСЕ. Будут ли ее снова блокировать?

Накануне, в понедельник, на первом заседании парламентарии приняли резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность для возвращения в ПАСЕ российской делегации.

Делегация уже в Страсбурге. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавляющий ее, заявил, что заявка на подтверждение полномочий подана. Российская делегация сможет принять участие в заседании, как только заявка будет одобрена.

Газете "Коммерсант", которая рассказывает о том, как проходило заседание в Страсбурге, стало известно, что, первый раз Россия примет участие в заседании ПАСЕ, возможно, "только в среду".

И не исключено, что представители делегаций Украины, Великобритании и стран Балтии попробуют опротестовать приглашение россиян, пишет издание.

Ключевое для российских парламентариев на этой ассамблее - успеть окончательно подтвердить все свои права до выборов генерального секретаря Совета Европы, отмечает "Коммерсант". Согласно повестке, это голосование назначено как раз на среду.

Ранее Москва предупреждала, что если резолюцию сопроводят поправками, которые она сочтет ущемлением своих прав, то Россия не вернется в ПАСЕ - а значит и не будет платить в бюджет Совета Европы.

К тексту резолюции было внесено 200 поправок. Их предлагали Украина, Грузия и Британия. Рассмотрение резолюции заняло больше восьми часов и в итоге затянулось до ночи.

Глава украинской делегации Владимир Арьев писал в "Фейсбуке", что "если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать". После голосования руководитель украинской делегации написал: "ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору".

"Мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии, - сказала Интерфаксу и.о. главы комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова. - И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно".

"Коммерсант" цитирует слова лорда Фоулкса, генерального докладчика ПАСЕ по свободе СМИ и безопасности журналистов: "Я приехал сюда без окончательного решения в голове. Что делать? Голосовать за или против? Уйдут ли они из Крыма? Освободят ли моряков? Конечно, я бы проголосовал "за", если бы это случилось так…"

Британский депутат-консерватор Роджер Гейл говорил, что "сэр Уинстон пришел бы в ужас", если бы увидел, что происходит на ассамблее, попытался бы отговорить коллег от внесения поправок ради участия одной-единственной страны и ее бюджетных взносов. "В обмен на 70 млн сребреников Российская Федерация требует вернуть полномочия ее делегации и поменять регламент. Мы что, должны поддаться этому жестокому шантажу? Если так, то это стыдно!" - цитирует его "Коммерсант".

"Если Россия вернется в стены ассамблеи, это позволит влиять на власти России, а иначе Совет Европы потеряет любые инструменты влияния на российские власти, проблемы внутри России все равно не решить извне", - парировал немецкий депутат Мартин Хебнер.

Резолюцию в итоге приняли после обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер, за нее проголосовали 118 делегатов, против были 62, воздержались 10 человек.

Популярность Путина зависит от темпов экономического роста

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Популярность президента России Владимира Путина напрямую зависит от темпов экономического роста. Но сам экономический рост в первую очередь до сих пор зависел от инвестиций, качество и объем которых определялись поступлениями иностранных вложений.

"Потоки инвестиций, в свою очередь, определялись с 2000 года не "реформами институтов на бумаге", а во многом внешней политикой РФ, которая и являлась основным источником макроэкономической волатильности в стране", - пишет "Коммерсант".

К такому выводу пришел глава Стокгольмского института переходных экономик (СИПЭ) при Стокгольмской школе экономики Торнбьер Бекер. Корреляции между политикой и экономикой России посвящена статья Бекера "Макроэкономика России - пристальный взгляд на рост, инвестиции и неопределенность", которую пересказывает издание.

Россия во многом специфическая страна, и, может быть, не все обычные инструменты политического и экономического анализа к ней неприменимы, но некоторые так же значимы для России, как и для других стран. Одно из них - экономический рост и устойчивая макроэкономическая среда являются ценными и для граждан, и для политических лидеров, говорится во вступлении к июньской статье Бекера.

В случае России рейтинг поддержки Владимира Путина и рост ВВП показывают парадоксальную отрицательную зависимость. Автор статьи объясняет это так: в первый год президентства Путина он был малоизвестен, а рост экономики был высоким после кризиса 1998 года; ВВП падал на фоне мирового кризиса 2008-2009 годов; рейтинг стремительно рос на фоне аннексии Крыма в 2014 году.

Если исключить эти три периода, то будет заметная довольно сильная корреляция между рейтингом президента и экономическим ростом в России.

"Иными словами, популярность Владимира Путина увеличивается с ускорением экономики, как в большинстве других стран. Но когда ее рост оказывается менее чем удовлетворительным, российский президент находит другие способы повысить свой рейтинг", - цитирует газета мнение Бекера.

"Проблемой российских избирателей (а иногда исследователей и людей, ответственных за принятие решений) является невозможность разобраться в том, когда их доходы растут в силу политики лидера, а когда просто благодаря удачному стечению обстоятельств", - делают вывод в СИПЭ.

Программа экономических реформ будет способствовать стабильности режима в долгосрочной перспективе. А вот внешние конфликты имеют лишь краткосрочный эффект для популярности, говорится в статье.

После "брексита" уехать работать в Британию может стать проще

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Для граждан стран, не входящих в ЕС, может оказаться проще устроиться на работу в Британию после "брексита", чем сейчас.

Как пишет британская пресса, министр внутренних дел страны Саджид Джавид попросил своих советников по вопросам миграции рассмотреть различные варианты смягчения визового режима - с учетом потребностей разных регионов Британии, различных сфер экономики и уровня жизни в разных частях страны.

Газета Financial Times перечисляет обсуждаемые меры. Например, снижение требований к уровню будущего дохода сотрудника иностранца, если он будет работать в особо нуждающихся в рабочих руках регионах, где уровень зарплат ниже, чем в Лондоне и других местах.

На финансовую уступку, впрочем, правительство Терезы Мэй уже пошло, заложив в проекте иммиграционной реформы требование для иностранцев получать в год не менее 30 тысяч фунтов стерлингов - то есть меньше, чем сейчас.

Газета Times обращает внимание на нематериальные, но другие важные послабления для квалифицированных работников. После "брексита" предлагается отменить требование для заявителей иметь высшее образование, а для работодателей - сначала рекламировать вакансию и отсматривать претендентов с британскими паспортами (и лишь не найдя подходящего сотрудника, повторно размещать вакансию и рассматривать на нее иностранцев).

Существующие квоты на выдачу рабочих виз высококвалифицированным специалистам-иностранцам также собираются отменить.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в понедельник объявил о решении уйти в отставку

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в понедельник вечером объявил, что обратится к президенту Путину с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий.

В своем заявлении он пожаловался на разобщенность народа. Представитель чиновника Борис Краснов заявил Русской службе Би-би-си, что конечная цель решения Евкурова - достижение единства в ингушском обществе.

В последние месяцы в Ингушетии звучали призывы к отставке Евкурова. В республике начались протесты после того, как он подписал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым соглашение о границе.

Русская служба Би-би-си собрала комментарии чиновников и экспертов по поводу отставки Евкурова, который возглавлял республику с 2008 года и покинул свой пост меньше чем через год после переизбрания на очередной пятилетний срок (выборы были не прямые).

США ввели новые санкции против Ирана

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Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых жестких санкций в отношении Ирана, в том числе против личной канцелярии духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

По словам президента, дополнительные санкции, в результате которых будут заморожены зарубежные иранские активы на миллиарды долларов, станут американским ответом на уничтожение Ираном американского беспилотника и другие враждебные акции.

Однако, по словам Трампа, санкции были бы введены в любом случае, даже если бы инцидента с беспилотником не случилось.

Подробнее здесь: США ввели новые жесткие санкции против Ирана и его лидера Хаменеи

Facebook не нашел доказательств вмешательства России в "брексит"

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Экс-заместитель премьер-министра Британии и экс-глава Либерально-демократической партии Ник Клегг, который с октября прошлого года руководит глобальной стратегией компании Facebook, заявил, что нет "абсолютно никаких доказательств" того, что Россия оказывала влияние на ход голосования по "брекситу" посредством "Фейсбука".

В интервью Би-би-си Клегг заявил, что Facebook провел тщательный анализ своей базы данных и не нашел признаков того, что какие-либо внешние силы пытались повлиять на результат голосования.

Новый мэр Стамбула: кто он и почему его победа так важна

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На выборах нового мэра Стамбула уверенно победил кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу.

Почему это событие, казалось бы, местного значения стало одной из главных новостей в мировых СМИ? И кто такой Экрем Имамоглу?

За годы российской военной кампании в Сирии оттуда не раз приходили новости о гибели бойцов "ЧВК Вагнера". Все это время матери погибших наемников пытаются добиться признания своих сыновей ветеранами боевых действий.

Почему власти России отказывают им в официальном статусе и как устроена деятельность "ЧВК Вагнера", смотрите в документальном фильме Русской службы Би-би-си.