Задержан подозреваемый в отравлении людей в центре Москвы

Правообладатель иллюстрации Google street view Image caption Отравления, по данным The Village, происходили в том числе на Хохловской площади, в пространстве, известном как "Яма"

Полиция задержала подозреваемого в совершении краж на Хохловской площади в Москве. Ранее издание The Village сообщало, что от действий злоумышленника, угощавшего москвичей отравленными напитками, пострадали больше 20 человек.

"В Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади", - сообщила Интерфаксу официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным источника агентства "Москва", в квартире задержанного, проживающего в Басманном районе столицы, при обыске нашли свертки с белым порошком.

В понедельник The Village сообщил, что в популярных у молодежи местах к отдыхающим подходит мужчина, завязывает разговор и предлагает напитки, в которые подмешано неизвестное вещество. Люди, пробовавшие отравленные газировку или пиво, теряли сознание, после чего их грабили и избивали.

По данным издания, за последний месяц таким образом были отравлены по меньшей мере 24 человека. Случаи были отмечены в скверах около Чистых прудов, на Хохловской площади (в пространстве, известном как "Яма"), парке "Горка" и баре "Зинзивер".

"Некоторые жертвы пришли в себя на следующий день, другие долго были в коме: один человек пролежал в реанимации больше двух недель", - писало издание.

Среди пострадавших оказалась фоторедактор The Village Людмила Чижова. Кроме того, как сообщила журналистка Елизавета Нестерова, жертвой отравителя стал бывший ведущий канала MTV Михаил Рольник, который сейчас находится в коме.

По данным The Village, подозреваемого уже один раз задерживали, но после возбуждения уголовного дела о краже отпустили под подписку о невыезде. После этого случаи отравлений продолжились, последнее, по данным издания, произошло 21 июня.