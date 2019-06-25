Посетителей фестиваля неонацистов в Германии оставили без пива

Правообладатель иллюстрации zdf Image caption У рок-фестиваля для ультраправых были проблемы и в прошлом году

Немецкая полиция конфисковала более 4 тысяч литров пива на фестивале неонацистов в городе Остриц на востоке Саксонии.

Запрет на пиво стал одним из способов борьбы местного населения с ультраправыми.

Ранее суд в Дрездене запретил любой алкоголь на рок-фестивале "Щит и меч" (Schild und Schwert Festival, SS) из-за опасений по поводу возможных столкновений с участием неонацистов.

Полиция изъяла 4200 литров в Острице в пятницу, а затем еще 200 литров - в субботу. Одновременно с этим местные жители купили более 200 ящиков пива в городских супермаркетах.

"Мы хотели "высушить" нацистов. Мы подумали, что раз грядет запрет на алкоголь, мы опустошим полки в Penny (местный супермаркет - прим. Би-би-си)", - цитирует местного активиста Георга Салдитта газета Bild.

Правообладатель иллюстрации zdf Image caption Чтобы ультраправые не взяли пиво в супермаркете, его купили местные жители

Обеспечивать порядок на рок-фестивале отправили 1400 полицейских, многие из них прибыли из других регионов Германии.

В местной полиции заявили, что мероприятие прошло спокойно, была зафиксирована лишь пара мелких инцидентов.

Полицейские также опубликовали фото изъятого алкоголя.

По данным полиции, фестиваль посетили от 500 до 600 человек. В прошлом году "Щит и меч" посетило в два раза больше людей.

Прошлогодний фестиваль также сопровождался протестами местных жителей. После того как на улицы города вышло около трех тысяч человек, мэр Острица Марион Пранге заявила, что город выступает против подобных мероприятий.

Расположенный у границы с Польшей Остриц с населением 2,4 тыс. человек приобрел репутацию колыбели крайне правых настроений.

На выборах 2017 года более 30% жителей Саксонии проголосовали за крайне правую "Альтернативу для Германии" (АдГ).

АдГ стала третьей по численности партией в бундестаге; она представлена во всех 16 землях Германии.