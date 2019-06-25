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Российский Верховный суд отменил решение Архангельского областного суда, обязавшего местный избирком зарегистрировать инициативную группу для проведения референдума о строительства мусорного полигона на станции Шиес, сообщает "Эхо Москвы". На эту свалку планировалось везти мусор из Москвы.

Кроме того, отклонен иск представителя инициативной группы референдума Елены Калининой, которая просила признать запрет референдума депутатами Архангельского областного собрания незаконным, пишет "МБХ медиа".

В телеграм-канале движения "Поморье не помойка", выступающего за референдум, сообщили, что дело направлено на новое рассмотрение. "Это не означает окончательный отказ в референдуме, инициативная группа направит кассационную жалобу", - заявили активисты.

Мусорный полигон

Соглашение между Москвой и Архангельской областью о вывозе в регион столичного мусора было заключено в прошлом году. Строительство мусорного полигона, или "экотехнопарка" возле станции Шиес в Архангельской области власти анонсировали в октябре 2018 года. Планировалось, что в течение 20 лет на полигон каждый год будут свозить по 500 тыс. тонн переработанного мусора в брикетах, завернутых в пленку.

Капитальные вложения Москвы были оценены в 10,5 млрд руб. Заявлялось, что жители Архангельской области должны получить 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 000 рублей.

Строительство полигона вызвало протесты населения региона. Местные жители опасаются, что отходы загрязнят подземные воды и ручьи, впадающие в Северную Двину и Белое море. В феврале в акциях в Архангельске участвовало около 7000 человек, в Северодвинске - 9000, в Котласе - 2000, сообщала местная пресса. В апреле в центр Архангельска выходило больше 3000 человек, активисты из поселка Урдома перекрывали дорогу на станцию Шиес.

В середине марта между рабочими и противниками строительства произошел серьезный конфликт, после которого в больницу попали экскаваторщик и один из активистов. В мае СМИ сообщали об избиении противников свалки охранниками.

О приостановке подготовки к строительству полигона со ссылкой на источники в администрации президента в прошлом месяце писали "Ведомости".

В заметке говорилось, что приостановка произойдет 15 июня. На сайте экотехнопарка же сообщалось о завершении до этой даты работы в рамках подготовительного этапа инвестпроекта "Шиес".

Суд о референдуме

Протестующие против полигона подали в облизбирком заявки на проведение референдума о запрете ввоза мусора в Архангельскую область. С пятой попытки инициатива проведения референдума была зарегистрирована в феврале этого года.

В конце апреля Архангельский областной суд признал незаконным постановление регионального собрания депутатов о запрете референдума против ввоза мусора. Суд обязал областную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума.

Областное правительство и региональная прокуратура обжаловали это решение в Верховном суде.

Полигон в Шиесе должен занять территорию в 300 гектаров, это в 15 раз больше полигона "Ядрово" под Волоколамском. Митинги против строительства начались в августе 2018 года и продолжаются до сих пор.