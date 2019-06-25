В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. Это временно лишает ее права голоса

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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации, ограничив тем самым ее права на голосование минимум на сутки.

Делегация сможет работать в зале в течение этих суток, так же как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран. Украинские парламентарии примкнули к этой инициативе, глава украинской делегации Владимир Арьев в этой связи сослался на нарушения прав геев в Чечне, передает Интерфакс.

Согласно правилам, профильный комитет ассамблеи в течение 24 часов составит доклад о соблюдении или несоблюдении Россией обязательств, связанных с членством в Совете Европы, а 26 июня Ассамблея в полном составе по нему проголосует. В случае принятия доклада полномочия будут ограничены, в случае голосования против - российская делегация сохранит свои права в полном объеме, уточняет ТАСС.

ПАСЕ также обсудит кандидатуру Леонида Слуцкого, которого Россия выдвинула на пост вице-спикера ассамблеи. Голосование пройдет во второй половине дня 25 июня.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи. Это открыло возможность для возвращения в ПАСЕ российской делегации.

Резолюцию приняли после обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер, за нее проголосовали 118 делегатов, против были 62, воздержались 10 человек.

17 мая комитет министров Совета Европы принял заявление, согласно которому государства должны иметь "равноправное участие в ПАСЕ". Тогда же министры сообщили, что все делегации могут принять участие в июньской сессии ассамблеи, на котором пройдут выборы генсекретаря Совета Европы.

Министры отмечали, что уплата взносов в бюджет ПАСЕ - одно из основных обязательств государств-членов. Россия прекратила платить взносы в 2017 году. Ее лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и ситуации на Украине.

Новая резолюция вносит поправки в регламент ПАСЕ и исключает возможность лишать любую делегацию права голоса, как и предлагал комитет министров Совета Европы.

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После восстановления полномочий российских депутатов руководитель украинской делегации написал: "ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору". "Позор", - добавил он.

С 2014 года Россия не только отказывалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, но и требовала восстановления всех полномочий, а также внесения поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций.

В последние четыре года россияне не могли быть докладчиками в ПАСЕ, участвовать в наблюдении за выборами в других странах и представлять ассамблею в международных организациях. Помимо этого, россиянам было запрещено занимать руководящие посты в органах ПАСЕ.

В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы. Взнос составляет порядка 30 млн евро (2,1 млрд рублей). В российском бюджете на 2019 год не были заложены средства на этот взнос. Последний транш в размере 10 млн евро поступил от России в феврале 2017 года.

В июне 2019 года истекает срок в два года невыплат, после которого организация может поднять вопрос о членстве России. Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд неоднократно ссылался на этот пункт устава, но прямо не говорил о подготовке к исключению.

В случае исключения из Совета Европы Россия автоматически перестала бы быть членом не только Парламентской ассамблеи, но и таких организаций, как Европейский суд по правам человека и Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия).