Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чиновники не всегда обосновывают необходимость перелета бизнес-классом

Аудиторы Счетной палаты обнаружили многомиллионные нарушения при оформлении расходов на командировки чиновников в ходе проверки Федерального агентства по делами национальностей.

Это агентство было создано в 2015 году. Оно курирует вопросы государственной национальной политики, защитой прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов России.

Как отмечается в ответе Счетной палаты на запрос Би-би-си, в прошлом году в ходе проверки командировочных расходов агентства аудиторы выявили нарушения на 10,3 млн рублей (163,9 тысяч долларов).

Например, девяти служащим оплачивались перелеты по тарифу бизнес-класса и железнодорожные билеты в вагоне повышенной комфортности без приведения необходимых обоснований. Сумма перерасхода превысила 666 тысяч рублей, следует из материалов Счетной палаты.

Кроме того, 23 служащих не указывали в отчетах о своих командировках категорию номеров или квартир, в которых они останавливались. Но ведомство все равно возместило им расходы на 819,4 тыс. рублей.

Также 23 служащих не предоставили свои проездные документы, подтверждающие проезд к месту командирования, но получили компенсацию в размере 8,4 млн рублей, говорится в письме.

Русская служба Би-би-си направила запрос в ФАДН, ожидает ответа.

Мраморная ванная и сушилка для ногтей

Ранее во вторник российское отделение Transparency International опубликовало расследование о расходах государственных чиновников на командировки. В нем, в частности, говорится, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время командировки в Шанхай останавливался в номере, который стоит больше 1,3 млн рублей в сутки.

По данным организации, номера, где жил министр, стоили от 218 тысяч до 1,38 млн рублей в сутки. Самым дорогим стал президентский номер отеля The Peninsula Shanghai с двухэтажной столовой, мраморной ванной комнатой, погодной панелью и сушилкой для ногтей.

В Кремле вопрос о расходах Мантурова комментировать отказались, а пресс-служба минпромторга сообщила, что все командировочные расходы за прошлый год проверялись аудиторами Счетной палаты.

Однако в письме СП отмечается, что отдельно командировочные расходы минпромторга ведомство не анализировало.

"Проверка этой сферы - прерогатива внутреннего финансового аудита, который, к сожалению, как показывают мероприятия Счетной палаты, не везде осуществляются на должном уровне", - говорится в документе.