Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован. В третий раз

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Этот арест стал для Кочаряна третьим по счету

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения бывшему президенту страны Роберту Кочаряну и арестовал его. Он обвиняется в причастности к свержению конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.

Во вторник суд удовлетворил жалобу прокуратуры на смягчение Кочаряну меры пресечения, а также отменил решение о приостановке его дела и направил материалы на доследование.

Бывший президент утверждает, что его дело политически мотивировано и инициировано для того, чтобы не допустить его на ближайшие выборы в Армении.

Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах. После окончания второго президентского срока он вошел в совет директоров российской инвестиционной компании "АФК Система".

В июле 2018 года, вскоре после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, он был арестован, но спустя месяц освобожден из-под стражи.

В декабре Кочаряна снова арестовали, но мае 2019 года освободили под залог и поручительство лидеров Нагорного Карабаха.

После ареста опального президента поддержал президент России Владимир Путин. Визит российского президента к Роберту Кочаряну на прошлой неделе вызвал недовольство у армянских властей.