Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован. В третий раз

  • 25 июня 2019
Кочарян Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Этот арест стал для Кочаряна третьим по счету

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения бывшему президенту страны Роберту Кочаряну и арестовал его. Он обвиняется в причастности к свержению конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.

Во вторник суд удовлетворил жалобу прокуратуры на смягчение Кочаряну меры пресечения, а также отменил решение о приостановке его дела и направил материалы на доследование.

Бывший президент утверждает, что его дело политически мотивировано и инициировано для того, чтобы не допустить его на ближайшие выборы в Армении.

Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах. После окончания второго президентского срока он вошел в совет директоров российской инвестиционной компании "АФК Система".

В июле 2018 года, вскоре после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, он был арестован, но спустя месяц освобожден из-под стражи.

В декабре Кочаряна снова арестовали, но мае 2019 года освободили под залог и поручительство лидеров Нагорного Карабаха.

После ареста опального президента поддержал президент России Владимир Путин. Визит российского президента к Роберту Кочаряну на прошлой неделе вызвал недовольство у армянских властей.

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