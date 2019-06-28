Baring Vostok "потерял" совет директоров банка "Восточный". Впереди - обострение конфликта акционеров
Baring Vostok окончательно потерял контроль над банком "Восточный", получив в совете директоров банка меньшинство. В обновленный совет директоров банка не вошел основатель фонда Майкл Калви, который находится под домашним арестом, а также несколько его коллег по фонду. До этого фонд потерял и акционерный контроль над банком.
В ночь с четверга на пятницу по московскому времени в Благовещенске прошло годовое собрание акционеров банка "Восточный". Оно стало одним из ключевых в череде событий в рамках борьбы "Финвижн" и Evison - двух крупнейших акционеров - за контроль над банком.
Результаты этого собрания могут привести к новому витку акционерного конфликта в банке и новым судебным разбирательствам.
- Baring Vostok теряет контроль над банком "Восточный". Что это значит
- "Бегство свойственно виновным": суд отправил Калви под домашний арест
- Арест Майкла Калви. Что есть в документах, которые легли в основу дела
Это первое собрание акционеров после того, как был реализован опцион: у компании Evison, представляющей интересы Baring Vostok, по решению Амурского суда был списан пакет в 9,99% акций банка "Восточный" в пользу "Финвижн".
"Финвижн" принадлежит Артему Аветисяну.
Таким образом контрольный пакет акций банка оказался у него и близких к нему акционеров - Шерзода Юсупова и Юрия Данилова.
"В заседании приняли участие 97% акционеров. Компания "Финвижн Холдингс" голосовала с учетом акций, право на получение которых подтверждено судами двух стран - России и Англии", - говорится в заявлении официального представителя Аветисяна.
В обновленный совет банка вошли девять человек, включая Аветисяна и Юсупова. Интересы Baring Vostok в совете директоров будут представлять четыре человека: Григорий Жданов, Марина Ушакова, Дмитрий Бабурин и Яна Арутюнова.
В прежний состав совета директоров от Baring Vostok входили Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Григорий Жданов. Калви, Дельпаль и Зюзин, являющиеся фигурантами уголовного дела, выбыли из совета директоров.
Evison выдвигало в совет директоров девять человек, включая Калви, Дельпаля, Зюзина и еще одного фигуранта дела и партнера фонда Вагана Абгаряна. Семь из девяти человек взяли отвод, кроме Жданова и Калви.
В прошлый состав совета входил Николай Варма, который был независимым директором и должен был балансировать интересы обоих акционеров. Газета "Ведомости" писала, что он отказался от своих полномочий в начале апреля. Это произошло накануне очередного заседания совета директоров, на котором должны были избрать нового исполняющего обязанности председателя правления банка.
Теперь в обновленный совет вошел Юрий Данилов, который также является миноритарным акционером банка и поддерживает Аветисяна.
Таким образом, группа, представляющая интересы Baring Vostok, оказалась в совете директоров в меньшинстве.
Как выглядит обновленный совет директоров банка "Восточный"
|Член Совета директоров
|Чьи интересы представляет
|Григорий Жданов
|Baring Vostok
|Яна Арутюнова
|Baring Vostok
|Дмитрий Бабурин
|Baring Vostok
|Марина Ушакова
|Baring Vostok
|Шерзод Юсупов
|Финвижн
|Юрий Данилов
|Финвижн
|Артем Аветисян
|Финвижн
|Александр Калинин*
|Формально независимый
|Светлана Труханович*
|Формально независимый
Кто станет новым главой совета директоров, пока неизвестно. Его должен выбрать новый совет директоров. Раньше этот пост занимал Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом.
В "Финвижн" довольны итогами собрания акционеров. "Такое решение обеспечит эффективное функционирование совета директоров Банка и принятие комплексных решений по вопросам повестки", - говорится в заявлении компании.
Baring Vostok же считает, что годовое собрание прошло с нарушениями, и собирается оспаривать его результаты в суде.
О чем спорили на годовом собрании акционеров банка?
Шесть кандидатов от Evison отозвали свое согласие на избрание в состав совета директоров банка, рассказал Би-би-си представитель фонда.
"Эта позиция в первую очередь обусловлена солидарностью с их коллегами, действующими членами СД, арестованными без оснований в ходе рейдерского захвата банка Аветисяном и Юсуповым", - говорится в заявлении Baring Vostok.
В Baring Vostok полагают, что кандидаты не могут быть избраны в совет директоров, если они не согласны на это. При этом, несмотря на отказ кандидатов, они были избраны в совет директоров банка.
"Финвижн" превратило [годовое общее собрание акционеров] в фарс, в результате которого был сформирован нелегитимный орган управления банка. Мы не признаем результаты ГОСА и намерены оспаривать его результаты в судах", - говорится в заявлении фонда.
- "Хочу еще раз сказать, что я невиновен": что Майкл Калви говорил в суде
- Путин впервые прокомментировал арест Майкла Калви. Но его понимают по-разному
В "Финвижн" считают, что Baring Vostok предпринял "неудачную попытку сорвать избрание нового совета директоров". В компании называют голосование Evison за кандидатов, которые отказались от избрания, "попыткой искусственно создать условия для дальнейшего оспаривания решения общего собрания акционеров в суде".
Банк "Восточный" отказался комментировать результаты годового собрания до официального раскрытия информации в установленном порядке.
История акционерного конфликта
Акционерный конфликт в банке "Восточный" между "Финвижн" Артема Аветисяна и структурами Baring Vostok длится уже больше года. За это время в банке четыре раза сменился председатель правления. Стороны вели судебные разбирательства в Лондоне и Благовещенске.
В феврале этого года четыре сотрудника фонда Калви, Абгарян, Зюзин и Дельпаль, глава "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев были арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Калви и Кордичева впоследствии отпустили под домашний арест. Остальные фигуранты дела находятся в СИЗО.
Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison передать "Финвижн" 9,99% акций "Восточного". Договор опциона о передаче акций был заключен сторонами еще в 2016 года. Evison не исполняла его, ссылаясь на то, что "Финвижн" не выполнила часть условий, на которых был заключен договор. Компании обвиняют друг друга в выводе активов из банка. 24 июня Baring Vostok обжаловала это решение в Шестом арбитражном апелляционном суде в Хабаровске.
17 июня Лондонский международный третейский суд признал право "Финвижн" на опцион в те же 9,99% акций банка. В январе 2020 года Лондонский третейский суд должен рассмотреть претензии сторон друг к другу по поводу вывода активов из банка.