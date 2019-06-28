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Baring Vostok окончательно потерял контроль над банком "Восточный", получив в совете директоров банка меньшинство. В обновленный совет директоров банка не вошел основатель фонда Майкл Калви, который находится под домашним арестом, а также несколько его коллег по фонду. До этого фонд потерял и акционерный контроль над банком.

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени в Благовещенске прошло годовое собрание акционеров банка "Восточный". Оно стало одним из ключевых в череде событий в рамках борьбы "Финвижн" и Evison - двух крупнейших акционеров - за контроль над банком.

Результаты этого собрания могут привести к новому витку акционерного конфликта в банке и новым судебным разбирательствам.

Это первое собрание акционеров после того, как был реализован опцион: у компании Evison, представляющей интересы Baring Vostok, по решению Амурского суда был списан пакет в 9,99% акций банка "Восточный" в пользу "Финвижн".

"Финвижн" принадлежит Артему Аветисяну.

Таким образом контрольный пакет акций банка оказался у него и близких к нему акционеров - Шерзода Юсупова и Юрия Данилова.

"В заседании приняли участие 97% акционеров. Компания "Финвижн Холдингс" голосовала с учетом акций, право на получение которых подтверждено судами двух стран - России и Англии", - говорится в заявлении официального представителя Аветисяна.

В обновленный совет банка вошли девять человек, включая Аветисяна и Юсупова. Интересы Baring Vostok в совете директоров будут представлять четыре человека: Григорий Жданов, Марина Ушакова, Дмитрий Бабурин и Яна Арутюнова.

В прежний состав совета директоров от Baring Vostok входили Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Григорий Жданов. Калви, Дельпаль и Зюзин, являющиеся фигурантами уголовного дела, выбыли из совета директоров.

Evison выдвигало в совет директоров девять человек, включая Калви, Дельпаля, Зюзина и еще одного фигуранта дела и партнера фонда Вагана Абгаряна. Семь из девяти человек взяли отвод, кроме Жданова и Калви.

В прошлый состав совета входил Николай Варма, который был независимым директором и должен был балансировать интересы обоих акционеров. Газета "Ведомости" писала, что он отказался от своих полномочий в начале апреля. Это произошло накануне очередного заседания совета директоров, на котором должны были избрать нового исполняющего обязанности председателя правления банка.

Теперь в обновленный совет вошел Юрий Данилов, который также является миноритарным акционером банка и поддерживает Аветисяна.

Таким образом, группа, представляющая интересы Baring Vostok, оказалась в совете директоров в меньшинстве.

Как выглядит обновленный совет директоров банка "Восточный" Член Совета директоров Чьи интересы представляет Григорий Жданов Baring Vostok Яна Арутюнова Baring Vostok Дмитрий Бабурин Baring Vostok Марина Ушакова Baring Vostok Шерзод Юсупов Финвижн Юрий Данилов Финвижн Артем Аветисян Финвижн Александр Калинин* Формально независимый Светлана Труханович* Формально независимый

Кто станет новым главой совета директоров, пока неизвестно. Его должен выбрать новый совет директоров. Раньше этот пост занимал Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом.

В "Финвижн" довольны итогами собрания акционеров. "Такое решение обеспечит эффективное функционирование совета директоров Банка и принятие комплексных решений по вопросам повестки", - говорится в заявлении компании.

Baring Vostok же считает, что годовое собрание прошло с нарушениями, и собирается оспаривать его результаты в суде.

О чем спорили на годовом собрании акционеров банка?

Шесть кандидатов от Evison отозвали свое согласие на избрание в состав совета директоров банка, рассказал Би-би-си представитель фонда.

"Эта позиция в первую очередь обусловлена солидарностью с их коллегами, действующими членами СД, арестованными без оснований в ходе рейдерского захвата банка Аветисяном и Юсуповым", - говорится в заявлении Baring Vostok.

В Baring Vostok полагают, что кандидаты не могут быть избраны в совет директоров, если они не согласны на это. При этом, несмотря на отказ кандидатов, они были избраны в совет директоров банка.

"Финвижн" превратило [годовое общее собрание акционеров] в фарс, в результате которого был сформирован нелегитимный орган управления банка. Мы не признаем результаты ГОСА и намерены оспаривать его результаты в судах", - говорится в заявлении фонда.

В "Финвижн" считают, что Baring Vostok предпринял "неудачную попытку сорвать избрание нового совета директоров". В компании называют голосование Evison за кандидатов, которые отказались от избрания, "попыткой искусственно создать условия для дальнейшего оспаривания решения общего собрания акционеров в суде".

Банк "Восточный" отказался комментировать результаты годового собрания до официального раскрытия информации в установленном порядке.

История акционерного конфликта

Акционерный конфликт в банке "Восточный" между "Финвижн" Артема Аветисяна и структурами Baring Vostok длится уже больше года. За это время в банке четыре раза сменился председатель правления. Стороны вели судебные разбирательства в Лондоне и Благовещенске.

В феврале этого года четыре сотрудника фонда Калви, Абгарян, Зюзин и Дельпаль, глава "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев были арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Калви и Кордичева впоследствии отпустили под домашний арест. Остальные фигуранты дела находятся в СИЗО.

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison передать "Финвижн" 9,99% акций "Восточного". Договор опциона о передаче акций был заключен сторонами еще в 2016 года. Evison не исполняла его, ссылаясь на то, что "Финвижн" не выполнила часть условий, на которых был заключен договор. Компании обвиняют друг друга в выводе активов из банка. 24 июня Baring Vostok обжаловала это решение в Шестом арбитражном апелляционном суде в Хабаровске.

17 июня Лондонский международный третейский суд признал право "Финвижн" на опцион в те же 9,99% акций банка. В январе 2020 года Лондонский третейский суд должен рассмотреть претензии сторон друг к другу по поводу вывода активов из банка.