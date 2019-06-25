Помощница Мелании Трамп стала пресс-секретарем Белого дома

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Стефани Гришем, помощница первой леди США, сменит недавно Сару Сандерс на посту пресс-секретаря Белого дома. Она станет третьим пресс-секретарем администрации Дональда Трампа.

О назначении Гришем на должность пресс-секретаря и директора по связям с общественностью Белого дома написала в "Твиттере" сама первая леди.

Должность директора по связям с общественностью оставалась вакантной после ухода Билла Шайна в марте этого года.

"Я не могу назвать человека, который мог бы лучше послужить нашей стране и администрации", - написала Мелания Трамп.

Первой рабочей поездкой Гришем в новой роли будет сопровождение Трампа в Японию и Корею. Визит планируется на этой неделе.

Трамп в разговоре с репортерами во вторник сказал, что Гришем была рядом с ним с самого начала. Гришем работает с семьей Трампов с 2015 года.

"Очень многие хотели эту работу. Я спросил людей, кто им нравится, многие назвали Стефани. Она уже здесь работает и всех знает, а кроме того, действительно очень хорошо ладит с прессой", - сказал Трамп.

Стефани Гришем - одна из последних членов предвыборного штаба Трампа, до сих пор сохранившая пост в Белом доме.

Раньше она работала пресс-секретарем и менеджером по коммуникациям при нескольких политиках-республиканцах, в частности участвовала в президентской кампании Митта Ромни в 2012 году.

В 2016 году она помогала организовать кампанию Трампа в штате Аризона.

В прошлом Гришем несколько раз выступала в защиту Трампа и первой леди.

В июне 2017 года, когда Трамп в попытке задеть телеведущую Мику Бжезински написал в "Твиттере", что у нее "сильное кровотечение из-за подтяжки лица", Гришем попыталась защитить его от критики.

Она же критиковала прессу, писавшую о скандале вокруг куртки Мелании Трамп.

В июне прошлого года первая леди неожиданно отправилась в Техас, чтобы посетить центр для содержания детей мигрантов. В Вашингтоне, садясь в самолет, Мелания накинула на плечи куртку с надписью "На самом деле мне все равно. А вам?"

Пресса посчитала, что Трамп таким образом пытается показать, что ее не волнует проблема мигрантов. Куртка вызвала скандал, но Гришем раскритиковала журналистов за то, что они сосредоточились на второстепенных, по ее мнению, вещах.

Сара Сандерс, при которой и так бывшие непростыми отношения Трампа с прессой сильно ухудшились, сказала журналистам, что возвращается в родной Арканзас.

Как сообщалось, она рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора штата.